Z ogromną siłą trafił piłką w dziewczynkę, potem zaczął płakać. "Teraz mogę się tylko modlić"

Drużyna pałkarza Alberta Almora Jr. grała na wyjeździe z Houston Astros. Zawodnik odbił piłkę rzuconą przez miotacza z wielką siłą 140 km/h. Zrobił to bardzo nieszczęśliwie. Uderzenie poszybowało płasko w trybuny, akurat w miejsce, gdzie nie było ochraniającej siatki. Niestety, trafił w kilkuletnią dziewczynkę, która zaczęła przeraźliwie krzyczeć. Ojciec poszkodowanej momentalnie wziął ją na ręce i wybiegł z trybuny do wyjścia. Na stadionie zapanowała cisza.

Źródło: Getty Images Ojciec wybiegł z poszkodowaną dziewczynką na rękach



Awful scene in the Cubs/Astros game. A small kid was struck with the baseball in the stands. Almora Jr's reaction says it all. Prayers up. pic.twitter.com/fLAdwlsAVi — Evan Daniel (@mrevandaniel) 30 maja 2019





Załamany pałkarz

Almora od razu zauważył co się stało. Najpierw chwycił się za głowę, po czym klęknął na jedno kolano i schował twarz w dłoniach. Był wyraźnie załamany i roztrzęsiony. Członkowie drużyny z Chicago próbowali go pocieszać, ale on nie mógł się pozbierać.

Źródło: Getty Images Almora był załamany

Nie był w stanie wrócić do gry. Zszedł z boiska i zaczął płakać. Rozsypał się jeszcze w trakcie meczu. Tym razem wypłakał się w mankiet stojącej nieopodal pani ochroniarz.

Źródło: Getty Images Wszyscy próbowali pocieszać pechowca



Po meczu pechowy zawodnik opowiedział dziennikarzom o swoich koszmarnych emocjach.



- Zaraz po uderzeniu piłki wiedziałem, że jest źle. Pierwszą osobą na którą spojrzałem, była ona. Jeśli Bóg pozwoli, chciałbym utrzymywać kontakt z tą dziewczynką do końca życia. Jestem ojcem dwójki dzieci. Po tym, co się stało, chciałbym umieścić siatkę na całym stadionie. Ale teraz mogę się tylko modlić. Brak mi słów - powiedział załamany pałkarz Cubs.



W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia, że dziewczynka została odwieziona do szpitala. Jak do tej pory nie ma oficjalnej informacji o stanie jej zdrowia.