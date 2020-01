Dziewczynka trafiona piłką zmaga się z powikłaniami. "Trwały, częściowy uraz mózgu"

Do tego przerażającego zdarzenia doszło 29 maja. Wówczas zawodnik gości Albert Almora Jr. odbił piłkę rzuconą przez miotacza z prędkością 140 km/h. Zrobił to na tyle nieszczęśliwie, że piłka poleciała w trybuny, akurat w miejsce, w którym nie było ochronnej siatki. Trafiła prosto w głowę dziewczynki, która była trzymana na rękach przez ojca. Ten od razu opuścił z nią trybuny, a na stadionie zapanowała cisza.

Źródło: Getty Images Ojciec wybiegł z poszkodowaną dziewczynką na rękach

Nie był w stanie wrócić do gry

Występujący w Chicago Cubs Almora był załamany. Najpierw chwycił się za głowę, a później klęknął na jedno kolano i schował twarz w dłoniach. Choć koledzy i rywale z Houston Astros próbowali go pocieszać, to nie był on w stanie wrócić do gry. Schodząc z boiska, zaczął płakać.

- Zaraz po uderzeniu piłki wiedziałem, że jest źle. Pierwszą osobą, na którą spojrzałem, była ona. Jeśli Bóg pozwoli, chciałbym utrzymywać kontakt z tą dziewczynką do końca życia. Jestem ojcem dwójki dzieci. Po tym, co się stało, chciałbym umieścić siatkę na całym stadionie. Ale teraz mogę się tylko modlić. Brak mi słów - mówił.

Źródło: Getty Images Almora był załamany

Częściowy uraz mózgu

Bejsbolista zawieszony na 81 meczów Domingo German... czytaj dalej » Prawnik reprezentujący rodzinę dziewczynki wyznał, że choć minęło już siedem miesięcy, to nadal musi ona przyjmować leki przeciwpadaczkowe i niewykluczone, że zostanie tak już do końca życia. Miała pękniętą czaszkę i doznała urazu mózgu.

- Ona doznała trwałego, częściowego urazu mózgu. Jest podatna na ataki padaczki, bierze leki i niewykluczone, że będzie musiała je brać do końca życia. Jej stan może ulec poprawie, ale wcale nie jest powiedziane, że będzie lepiej - powiedział Richard Mithoff dziennikowi "Houston Chronicle".

- W większości spraw jest w stanie robić to, co większość dziewczynek w jej wieku, ale jej rodzice muszą być i są bardzo czujni - dodał.

"Mithoff zdradził, że uraz mózgu miał ogromny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, a lekarze porównali objawy z wylewem. Uszkodzone obszary mózgu mogą skutkować atakami padaczki, brakiem czucia w kończynach oraz utratą świadomości przestrzennej. Ponadto lekarze i rodzice dziewczynki mówią, że często patrzy się w jeden punkt, nie reaguje, gdy się do niej mówi, miewa koszmary senne i częste bóle głowy" - czytamy.



Full video of the Almora foul ball. pic.twitter.com/UR5Ke10xDN — MLB on uSTADIUM (@uSTADIUM_MLB) May 30, 2019

Wymienili siatki

Mithoff, który od czerwca reprezentuje rodzinę dziewczynki, nie chciał powiedzieć, czy podjęto kroki prawne przeciwko Houston Astros. Nie zdradził również, czy kontaktował się z przedstawicielami klubu i co ustalono. Astros również odmawiają komentarza, tłumacząc to dobrem dziewczynki i jej rodziny.

Klub wymienił siatki ochronne na całym stadionie - teraz są zdecydowanie większe. Władze ligi MLB w grudniu poinformowały, że identyczne siatki muszą znaleźć się od nowego sezonu na obiektach wszystkich pozostałych zespołów. - To bardzo ważny krok, krok we właściwym kierunku - skomentował Mithoff.