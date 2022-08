Ironman. Tylko dla mocarzy. "Ćwiartka", "połówka" i piekielny dystans dla najmocniejszych

31.07 | - Gdy zobaczyłem, jaki jest upał, skupiłem się na tym, żeby dobrze i w zdrowiu to skończyć - opowiadał w "Faktach po Faktach" Robert Karaś, nasz człowiek z żelaza. Fenomen, świeżo upieczony mistrz świata na dystansie potrójnego Ironmana.

Robert Karaś. Halucynacje i użądlenia to dla niego kpina Halucynacje, brak... czytaj dalej » Nazwa tych zawodów triathlonowych (od dyscyplinowej triady: pływanie, jazda na rowerze i bieg, właśnie w takiej kolejności) jest nieprzypadkowa. Dokonać tego mogą tylko najmocniejsi z mocnych, ludzie z żelaza. Doskonale przygotowani fizycznie i psychicznie. Muszą być odporni na ból i zmęczenie.

Standardowy Ironman to 3,86 km w wodzie, 180,25 km na rowerze i 42,2 km biegu i limit czasu na pokonanie – 16 bądź 17 godzin w zależności od trasy.

Zawody tzw. pełnego Ironmana i jego pochodnych dystansów organizowane są przez federację World Triathlon Corporation (WTC).

10-krotny Ironman. Ile kilometrów i jakie dyscypliny

Robert Karaś, Adrian Kostera i Tomasz Lus, którzy biorą udział w zawodach Swiss Ultra Triathlon 2022, wzięli się za jeszcze poważniejszy dystans. Dziesięciokrotny Ironman. Czyli: 38 km w basenie, 1800 km na rowerze i 422 km biegiem.

Karaś prowadzi, jako pierwszy wziął się za ostatni etap wyzwania - bieg.

Wyścig Ironmana rozgrywa się na specjalnie przygotowanych trasach, na których triathloniści bądź ultratriathloniści robią określoną liczbę okrążeń. W Szwajcarii 38 km w wodzie to 760 długości 50-metrowego basenu. Na rowerze należy pokonać 9-kilometrową pętlę 200 razy. No i bieg. To 350 przebiegniętych pętli o długości 1,2 km.

Triathlon. Dystanse Ironmana:

Jest kilka dystansów, na których odbywają się zawody triathlonowe pod auspicjami World Triathlon Corporation.

1/8 Ironmana, najpopularniejszy w Polsce, 475 m w basanie, 22,5 km na rowerse i 5,275 km biegu.

1/4 Ironmana, "ćwiartka": 950 m pływania, 45 km na rowerze i 10,55 km biegiem.

1/2 Ironmana, "połówka": 1900 m pływania, 90 km na rowerze i 21,1 km biegu.

Pełny Ironman: 3,86 km w basenie, 180,25 km na rowerze i 42,2 km biegu

Wszystkie zawody powyżej pełnego Ironmana to domena ultratriathlonistów.

Wyróżniamy:

2-krotny Ironman: 7,6 km pływania, 360 km jazdy na rowerze, 84,4 km biegu.

3-krotny Ironman: 11,4 km pływania, 540 km jazdy na rowerze, 126,6 km biegu.

5-krotny Ironman: 19 km pływania, 900 km jazdy na rowerze, 211 km biegu.

10-krotny Ironman: 38 km pływania, 1800 km jazdy na rowerze, 422 km biegu.

20-krotny Ironman: 76 km pływania, 3600 km jazdy na rowerze, 844 km biegu.