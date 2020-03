"Igrzyska zostaną przełożone". Działacz MKOl nie ma wątpliwości

Ze względu na pojawienie się koronawirusa we Włoszech, Inter Mediolan zagra z Łudogorcem Razgrad w meczu 1/16 finału Ligi Europy bez kibiców.

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Michal Dolezal: trzeba to szanować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Rozgrywki Ekstraklasy w sezonie 2019/2020 zostają zawieszone do końca marca, ze względu na zagrożenie wywołane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. O podjęciu takiej decyzji poinformowały w piątek władze ligi. Grać nie będzie także I i II liga.

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Ekstraklasa zwiesiła rozgrywki. Do końca marca bez meczów

Stowarzyszenie kobiecego tenisa (WTA) postanowiła zawiesić rozgrywki tenisowe do 2 maja. Decyzja podyktowana jest pandiemią koronawirusa.

Od czwartkowego wieczoru charakterystyczny łuk stadionu Wembley rozświetlił się na kolor niebieski. Tak będzie każdego wieczoru przez najbliższy czas. To podziękowanie dla pracowników służby zdrowia, którzy walczą z pandemią koronawirusa.

W czwartek 12 marca odbyła się ceremonia zapalenia znicza olimpijskiego. Wydarzenie odbyło się bez udziału publiczności. Igrzyska olimpijskie w Tokio 2020 od 24 lipca do 9 sierpnia na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Samolot, który ma przewieźć ogień olimpijski wyleciał do Aten z lotniska Haneda International w Tokio. Każda sekunda IO w Tokio 2020 do zobaczenia tylko w Eurosporcie - w telewizji i Eurosport Playerze!

Samolot wyleciał z Tokio do Aten po ogień olimpijski

Samolot wyleciał z Tokio do Aten po ogień olimpijski

17.03 | - Dla mnie igrzyska się nie odbędą. Japończycy będą zapewniali, że jest wszystko OK, ale to jest święto wszystkich ludzi, którzy będą się przemieszczać z całego świata - powiedziała Anita Włodarczyk.

18.03 | Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach powiedział, że sportowcy zdają sobie sprawę, iż do igrzysk w Tokio pozostały jeszcze ponad cztery miesiące, a przygotowania będą zgodne z ochroną ich zdrowia przed koronawirusem.

Pandemia to problem wykraczający bardzo daleko poza świat sportu. Kłopot ten dotyka wszystkich płaszczyzn życia codziennego, nie oszczędzając jednak zawodowej rywalizacji najlepszych atletów globu. Storpedował już organizację Euro i Copa America, obu imprez przełożonych na przyszły rok. Niewykluczone, że igrzyska do tego grona dołączą.

Już zdecydowano

Pierwszy kraj gotowy zbojkotować igrzyska. MKOl pod coraz większą presją Kanada oficjalnie... czytaj dalej » Do niedawna działacze olimpijscy zapewniali, że igrzyska w Tokio odbędą się bez zmian. Z każdym dniem sytuacja się jednak zmienia.

Jako pierwszy z grona olimpijskich dygnitarzy wyłamał się Pound. Dziś działacz MKOl, a kiedyś wiceprzewodniczący komitetu i szef Światowej Agencji Antydopingowej (WADA), swoją wiedzą podzielił się w wywiadzie z "USA Today".

- Na podstawie informacji MKOl zdecydowano już o przełożeniu igrzysk. Szczegóły zostaną dopracowane w ciągu czterech najbliższych tygodni, ale według mojej wiedzy impreza nie rozpocznie się 24 lipca – przekonywał Kanadyjczyk.

Ogromne konsekwencje

Według 78-latka działacze olimpijscy mają już plan awaryjny plan działania na wypadek przełożenia największego wydarzenia w świecie sportu. – Najpierw zostanie ogłoszona informacja, później zaczniemy radzić sobie z jej wszystkimi konsekwencjami. A te będę ogromne – zauważył.