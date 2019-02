Brał doping, dyskwalifikacja utrzymana. "To jedno z najważniejszych orzeczeń"

"Nie mam żadnych wyrzutów sumienia". Zieliński pójdzie do...

12.08 | - To niemożliwe, żebym stosował tę substancję. Nie mieści mi się to w głowie - skwitował informację o przyłapaniu na dopingu Adrian Zieliński. Sztangista nie wystąpi w Rio de Janeiro, wraca do kraju.

