Przylecieli na zawody tenisa stołowego, trafili do obozu dla uchodźców. "Zagroził, że mnie zastrzeli"

Abia Uchenna Alexandro i Eboh Kenneth Chinedu, na co dzień studenci Federal University of Technology w Owerri w południowej Nigerii, wylądowali w Zagrzebiu 12 listopada. Niedługo później wzięli udział w uniwersyteckim turnieju tenisa stołowego w mieście Pula.

Nie mieli dokumentów

Sprzęt nie wytrzymał, gimnastyczka spadła z ośmiu metrów. Może więcej nie chodzić Dramatyczne sceny... czytaj dalej » Dramat 18-latków rozpoczął się dzień przed planowanym wylotem powrotnym z Zagrzebia do Lagos. 17 listopada Nigeryjczycy spacerowali uliczkami chorwackiej stolicy, kiedy zostali zatrzymani przez dwóch policjantów i poproszeni o dokumenty. Tych przy sobie nie mieli, zwyczajnie zostawili je w hostelu.



- Próbowaliśmy tłumaczyć, kim jesteśmy i gdzie są nasze dokumenty. Ale oni zupełnie nie chcieli słuchać - relacjonował Chinedu w rozmowie z bośniackim serwisem "Żurnal".



Funkcjonariusze wyjaśnieniom nastolatków wiary nie dali. Wzięli ich za nielegalnych imigrantów i zabrali na komisariat. Później był van i transport na granicę z Bośnią i Hercegowiną. Tam Nigeryjczyków dołączono do grupy migrantów zatrzymanych przez chorwackie służby i nakazano przekroczenie granicy gdzieś w lesie. - Odmówiłem, ale oficer zagroził, że jeśli się nie ruszę, to mnie zastrzeli - opowiadał Chinedu.

Na mrozie bez ciepłej wody

Finalnie nigeryjscy sportowcy znaleźli się w obozie dla uchodźców w Velika Kladusa. Razem z tysiącami migrantów, tłoczących się w małych namiotach bez ciepłej wody i w temperaturze spadającej poniżej zera stopni Celsjusza.

Źródło: Google Maps Obóz dla uchodźców znajduje się niedaleko granicy chorwacko-bośniackiej

Uchenna i Chinedu nie mogli uwierzyć w to, co się dzieje. W obozie spędzili dwa długie tygodnie, aż w końcu, pod koniec listopada, pracujący tam wolontariusze skontaktowali się z jednym z organizatorów zawodów pingpongowych w Puli.



- Powiedzieli mi, że dwóch studentów z Nigerii zostało zabranych z Chorwacji do Bośni - mówi Alberto Tanghetti w rozmowie z brytyjskim "Guardianem". - Poprosiłem, by wysłali mi ich zdjęcia i nazwiska. Po wnikliwej weryfikacji okazało się, że chłopcy rzeczywiście grali w Puli i mają ważne wizy, nadane im przez chorwacką administrację. Naprawdę nie rozumiem tego, co się stało, bo policja w Puli była poinformowana o ich obecności - zaznacza Tanghetti. I kontynuuje: Absurd jest tym większy, że chłopcom nikt nie uwierzył, że mają wizy. Przecież wystarczyłoby, gdyby policja udała się z nimi do hostelu, w którym mieszkali, i zweryfikowała dokumenty.

Źródło: Magazin Zurnal Online Abia Uchenna Alexandro i Eboh Kenneth Chinedu opowiedzieli swoją historię bośniackim mediom

Odpowiedź chorwackiego MSW

Do całej sprawy odniosło się również chorwackie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Tłumaczenie jest jednak dość zawiłe.

Boją się o zdrowie sportowców, zabiorą własną żywność. "Przetransportować dużo towaru" Choć do... czytaj dalej » - Funkcjonariusze byli już świadkami sytuacji, w której sportowcy próbowali wykorzystać zawody, by nielegalnie pozostać w naszym kraju - oświadczył rzecznik MSW. Dodał, że wizy Nigeryjczyków rzeczywiście są aktualne, ale wątpliwości służb wzbudził fakt, że młodzi sportowcy mieli opuścić hostel dzień przed końcem rezerwacji. Zagadką pozostaje natomiast, dlaczego policja skierowała nastolatków do Bośni, wiedząc, że przylecieli oni do Zagrzebia.



- Ci ludzie padli ofiarą nielegalnych działań ze strony chorwackiej - oświadczył w rozmowie z telewizją Al Jazeera bośniacki minister obrony narodowej Dragan Mektić.



Sprawa Uchenny i Chinedu jest kolejną tego typu w Chorwacji. Od lat pracownicy agencji społecznych oskarżają władze o nielegalne wysyłanie migrantów do Bośni. Policja ma się też dopuszczać bicia uchodźców oraz pozbawiania ich rzeczy osobistych, w tym telefonów komórkowych, by uniemożliwić filmowanie.