Kubica po pierwszym dniu testów w DTM. "Od razu poczułem się dobrze i pewnie"

Zmagania w hiszpańskim Jerez trwają już od środy, ale Kubica mógł zaprezentować swoje umiejętności dopiero w czwartek. Testy są organizowane głównie z myślą o młodych kierowcach, jednak BMW chce sprawdzić, czy Kubica jest w stanie rywalizować z najlepszymi.

Oprócz niego za kierownicą niemieckiego zespołu zasiadł m.in. dwukrotny mistrz świata i trzeci kierowca poprzedniego sezonu Marco Wittmann.

"Miałem sporo frajdy z jazdy"

W czwartek Kubica przejechał 128 okrążeń. 35-latek nie był najszybszy, ale i tak spisał się całkiem nieźle. Swoje najszybsze kółko przejechał w czasie 1:33.044, co oznacza, że od Wittemanna był wolniejszy tylko o 0,3 sekundy. Polak pojawi się na torze również w piątek.

- Dawno nie jeździłem samochodem wyścigowym z dachem. Chociaż DTM przypomina bardziej auto F1. Jak każdy samochód, model M4 DTM ma swoją charakterystykę. Wydaje się inny, ale od razu poczułem się dość dobrze i pewnie. Miałem sporo frajdy z jazdy - oznajmił.

- Miałem dobre wyczucie samochodu od pierwszych okrążeń, a to zawsze coś dobrego. Zawsze tak jest, że nie możesz się doczekać tego, jakie będą pierwsze wrażenia, jak wyczujesz pojazd, jakie będą jego reakcje. Oczywiście, jest to zupełnie coś innego niż to, do czego jestem przyzwyczajony. Jednak sądzę, że to był owocny dzień. Dobra okazja, by zrozumieć kluczowe elementy całkowicie nowej dla mnie serii wyścigowej- podsumował swój występ Kubica.



Źródło: BMW Motorsport Robert Kubica testuje BMW na torze w Jerez

BMW liczy na Kubicę

Po zakończeniu sezonu Formuły 1 Kubica rozstał się z Williamsem. Na miejsce w innym zespole również nie miał co liczyć. Z kolei opcja kierowcy rezerwowego nie do końca go zadowala. Polak wielokrotnie podkreślał, że zamierza się ścigać. Wtedy z propozycją wzięcia udziału i ewentualnym angażu w wyścigach serii DTM wyszło BMW.

- Robert był ekstremalnie skuteczny z BMW w przeszłości i byłoby miło dołożyć kolejny rozdział do tej opowieści, ale nie chcemy wybiegać zbyt daleko w przyszłość. Teraz testujemy w Jerez, a potem zobaczymy - powiedział szef BMW Motorsport Jens Marquardt.

Warto wspomnieć, że przed laty Kubica dostał już szansę w tej serii. W 2013 roku, dwa lata po fatalnym wypadku w rajdzie Ronde di Andora jeździł Mercedesem. Wtedy Polak był zdecydowanie najszybszym kierowcą w stawce.