Tenisistki stołowe mają półfinał. "Ten medal jest niespodziewany"

W ekipie Biało-Czerwonych mecz przegrała tylko Natalia Partyka, która uległa Li Jie 0:3 (6:11, 10:12, 4:11). Dwa punkty dla Polski wywalczyła Li Qian, złota medalistka mistrzostw Europy 2018 w singlu, a jeden Natalia Bajor.

Li Qian poprowadziła drużynę

- Wielkie brawa dla Li Qian, która zagrała znakomicie mimo różnych problemów natury prywatnej w ostatnim czasie. Nie mogła zagrać w World Tourach w Bułgarii i Czechach, pod znakiem zapytania stał także jej występ w Nantes. Ale ona tak to wszystko poukładała, że przyjechała do Francji i spisuje się rewelacyjnie. W piątek pokonała po 3:0 dwie bardzo mocne rywalki Britt Eerland i Li Jie. Wygrała doświadczeniem, ambicję, mądrością. W pięknym sposób poprowadziła nasz zespół do kolejnego medalu DME - stwierdził Nęcek, który wiele lat temu sprowadził Li Qian do Polski i od tego czasu jest jej szkoleniowcem w KTS Enea Siarka Tarnobrzeg.

Bajor wygrała z Kim Vermaas 3:0.

Rumunki będą faworytkami

- Po losowaniu par ćwierćfinałowych uznałem, że trafienie na Holandię daje nam nadzieję na medal. Oczywiście wiele zależało od "Małej". Pięknie zaprezentowała się także Bajor, która walczyła od pierwszej do ostatniej piłki z Vemaas i nawet na moment nie zwątpiła. Z kolei Partyka uległa Li Jie, którą pokonała kilka miesięcy temu podczas Top 16 w Szwajcarii. Teraz Holenderka była przygotowana na taktykę Natalii i jej się zrewanżowała - dodał polski trener.

Drużyna Biało-Czerwonych po raz kolejny stanie na podium DME - meczów o trzecie miejsce nie ma. Pierwszy krążek, srebrny, wywalczyła 10 lat temu w Stuttgarcie. Wówczas w finale uległa Holandii.

- W Niemczech Li Qian grała rewelacyjnie i miała bilans 9-0. W finale zabrakło nam trzeciego punktu. Później odszedłem z kadry, która zdobywała jeszcze brązowe krążki DME. W Nantes mamy zapewniony kolejny brąz, ale w sobotę czeka nas półfinał. Rumunki będą faworytkami. Na pewno "Małej" trudno będzie zdobyć dwa punkty z tymi przeciwniczkami, więc cała drużyna musi punktować. Na razie jest bardzo dobrze i wszyscy się cieszymy. W ogóle ten medal jest niespodziewany - przyznał Nęcek.

Szansę na podium turnieju w Nantes mają również polscy pingpongiści. W piątek o godz. 19 zmierzą się w ćwierćfinale z gospodarzami.

Wyniki meczu 1/4 finału kobiet:

Polska - Holandia 3:1:

Li Qian - Britt Eerland3:0 (11:9, 11:6, 11:7)

Natalia Partyka - Li Jie 0:3 (6:11, 10:12, 4:11)

Natalia Bajor - Kim Vermaas 3:0 (11:8, 11:9, 13:11)

Li Qian - Li Jie 3:0 (11:8, 11:5, 15:13)