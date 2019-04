Dramat polskiej sztangistki. Wygięło jej rękę w łokciu

Kaczmarczyk to ubiegłoroczna brązowa medalistka ME juniorek do lat 20. W minionym roku zdobyła również brąz seniorek - w kategorii do 90 kg. Polska sztangistka z dużymi nadziejami startowała w tegorocznych ME seniorek w Batumi w Gruzji. Jej przygoda z rwaniem zakończyła się na pierwszej próbie.

Polka – występująca w kategorii do 87 kg – podniosła ciężar, ale natychmiast po próbie wyprostowania sylwetki wygięło jej rękę w łokciu. Pierwsze podejście Kaczmarczyk było jej ostatnim w tych zawodach. Zawodniczka MAKS Tytan Oława wycofała się z zawodów z powodu kontuzji.

O godz. 19:35, w kategorii 96 kg, wystąpi Paweł Szmeja.

Mistrzostwa Europy w podnoszeniu ciężarów na żywo w Eurosporcie 2 oraz Eurosport Playerze.