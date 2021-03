Gwiazdor NFL w tarapatach. Jedenaście kobiet oskarża go o molestowanie

Tampa Bay Buccaneers pokonała Kansas City Chiefs w finale Super Bowl. Gwiazdą meczu był Tom Brady. Podczas jednej z celebracji Brady popisał się najodważniejszym podaniem w swojej karierze. Quarterback przerzucił trofeum z jednej łodzi do drugiej. Puchar złapał Rob Gronkowski.

Pierwszy pozew został skierowany do sądu w poprzedni wtorek. Wówczas 25-letni Watson podkreślał, że "nigdy nie potraktował kobiety bez należytego szacunku" i zamierza "obronić swoje dobre imię".

W poniedziałek przekazano kolejne pozwy przeciwko Watsonowi. Według ostatnich doniesień obecnie oskarża go 11 kobiet, a najnowszy przypadek złamania prawa przez zawodnika ma dotyczyć zdarzeń z lutego tego roku. Prawnik oskarżycielek Tony Buzbee twierdzi, że na tym nie koniec, albowiem do tej pory łącznie zgłosiły się do niego 22 kobiety.

"Przynajmniej jedną zmusił do czynności seksualnych"

Wszystkie oskarżenia koncentrują się wokół sesji masażu, do których w większości miało dojść w 2020 r. Według Buzbee'ego, zawodnik Houston Texans "przynajmniej jedną z kobiet zmusił do czynności seksualnych, przynajmniej jedną próbował pocałować, a przed pozostałymi obnażał się lub dotykał w nieodpowiedni sposób".

Watson nie usłyszał jeszcze żadnych zarzutów. Pozwy zostały wniesione z powództwa cywilnego, a biuro prokuratora okręgowego hrabstwa Harris nie ma zamiaru odnosić się do sprawy publicznie, zanim nie zapozna się ze wszystkimi dowodami.

Podpisał ogromny kontrakt

Zdaniem zawodnika to jedynie "skok na kasę", czego najlepszym dowodem ma być fakt, że Buzbee jeszcze przed złożeniem pozwów miał mu zaproponować ugodę w zamian za "sześciocyfrową kwotę". Watson odmówił.

We wrześniu 2020 roku zawodnik podpisał z Texans czteroletni kontrakt opiewający na 156 milionów dolarów. Obecnie jest trzecim najlepiej zarabiającym futbolistą w NFL.