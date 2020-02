Denis Urubko porwany przez lawinę. "Zwiozła mnie 100 metrów"

30.03 | Adam Bielecki niedawno wrócił z narodowej wyprawy na K2, w czasie której co prawda Polacy nie zdobyli szczytu, ale udało im się uratować ludzkie życie. 34-letni himalaista był jednym z czterech wspinaczy, którzy bezpiecznie sprowadzili z Nanga Parbat francuską himalaistkę Elisabeth Revol. - Nie czuje się bohaterem. Zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić - powiedział Bielecki w programie Konrada Piaseckiego "Piaskiem po oczach" TVN24.

24.02 | - Jest to dość trudna sytuacja. Denis Urubko podjął decyzję o samodzielnym wyjściu, ale działał w obrębie zimowej narodowej wyprawy na K2, która działała wspólnie. Obozy były zakładane wspólnie. Cała praca też. Jeśli uczestnik takiej wyprawy zdobędzie szczyt, jest to sukces całej ekipy - powiedział na antenie TVN24 Michał Leksiński, rzecznik wyprawy na K2.

Urubko i jego kompan odkładają atak szczytowy. "Poważne problemy z płucami" W najbliższych... czytaj dalej » 16 lutego Urubko samotnie wyruszył w górę, w kierunku obozu trzeciego na wysokości ok 7000 m n.p.m. 17 lutego planował atak szczytowy.



W ciągu dnia prędkość wiatru miała osiągać 40 km/h, wieczorem - nawet 70. Himalaista twierdził, że z takimi warunkami jest w stanie sobie poradzić.

Urubko: odpadłem 50 metrów z zerwaną poręczówką

Wejście zabezpieczone jest do ok. 7600 m. Wyżej na śmiałków czeka trudny teren lodowcowy ze szczelinami i lodowymi uskokami.



O ataku wiadomo na razie niewiele. "Lawina zwiozła mnie 100 metrów. Odpadłem 50 metrów z zerwaną poręczówką, na szczęście nie do szczeliny" - napisał Urubko w mediach społecznościowych.



Do wypadku doszło powyżej 7000 m.



Na Broad Peaku Urubko przebywa sam. Jego partnerzy Lotta Hintsa i Don Bowie ze względu na stan zdrowia opuścili główną bazę i śmigłowcem polecieli do Skardu.



Urubko jest zdobywcą Korony Himalajów i Karakorum. Na początku 2018 roku wraz z Adamem Bieleckim uratowali francuską alpinistkę Elisabeth Revol na Nanga Parbat (8126 m n.p.m.). Na najwyższe szczyty stara się wchodzić przede wszystkim zimą. Jego zdaniem dla himalaistów definicję tej pory roku spełnia tylko okres zimy meteorologicznej, czyli czas od 1 grudnia do 28 lub 29 lutego.

Wychodząc z tego założenia, Urubko chce, jako pierwszy człowiek na świecie, zdobyć zimą Broad Peak (8051 m n.p.m.).

Nie przyjmuje do wiadomości, że w 2013 roku uczyniła to już polska wyprawa, ponieważ dokonała tego 5 marca (czyli w czasie zimy kalendarzowej). Na szczycie stanęli wówczas Adam Bielecki, Artur Małek, Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski. Dwaj ostatni zginęli podczas próby zejścia do bazy.