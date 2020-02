"Wszyscy myśleli, że on żartuje, a to poważna decyzja". Urubko kończy karierę

Pokonał lawinę, nie słucha żony, na K2 widział banany. A w ogóle to miał być aktorem "OK, this game is... czytaj dalej » Zdobyta Korona Himalajów i Karakorum, czyli wszystkie 14 ośmiotysięczników świata.

Pierwsze zimowe wejścia na Makalu i Gaszerbrum II.

Nowe drogi na Broad Peak, Manaslu, Czo Oju, Lhotse, Gaszerbrum II.

Długa lista akcji ratunkowych, z tą na Nanga Parbat na czele.

Urubko ma miejsce w gronie himalaistów wybitnych. Kropka.

"31 lat w górach, 21 wypraw. Wystarczy"

17 lutego wysłał do żony smsa, co zdradziła Łaletina. "Decyzja podjęta. 31 lat w górach, 21 wypraw. Wystarczy!" - napisał.

Dzień wcześniej samotnie wyruszył w kierunku obozu trzeciego Broad Peak. Nazajutrz planował atak szczytowy. Tragedia była blisko. "Lawina zwiozła mnie 100 metrów. Odpadłem 50 metrów z zerwaną poręczówką, na szczęście nie do szczeliny" - informował w mediach społecznościowych.

Planował zdobyć tę górę zimą, jako pierwszy w historii. Nie przyjmuje do wiadomości, że w 2013 roku uczyniła to już polska wyprawa. Adam Bielecki, Artur Małek, Maciej Berbeka i Tomasz Kowalski dokonali tego 5 marca, a według Urubki zima kończy się w lutym. Marzec to już wiosna.

Źródło: Getty Images Urubko chciał zdobyć Broad Peak zimą

Banany na K2

Wspinaczkę Denis Wiktorowicz na dobre odkrył we Władywostoku, gdzie trafił jako 16-latek. Dostał się tam do Akademii Teatralnej, bo wtedy marzył jeszcze o występach na scenie. - Nie miałem łatwo, dwadzieścia pięć osób na jedno miejsce - wspominał.

Studia rzucił po dwóch latach, ważniejsze były góry. I tak zostało, to jego sposób na życie. Dużo i ciężko trenował, przygotowując się do kolejnych wyzwań. Odżywianie? Specyficzne - posiłki dwa razy dziennie, a raz w tygodniu obowiązkowa głodówka, by organizm przygotować na brak jedzenia.

Halucynacje, te potężne, miał raz. Z Bieleckim szli na K2. Powyżej 7000 m Urubko zobaczył drzewo bananowca. - Zerwałem tyle bananów, ile się dało - relacjonował później.

- A gdzie porcja dla mnie? - usłyszał od kolegi już w bazie, opowiadając mu, co zapamiętał.

Źródło: Polski Himalaizm Zimowy Denis Urubko był członkiem polskiej wyprawy, która w 2018 roku próbowała zdobyć K2

W osiem godzin, dwa razy szybciej, niż zakładano

W styczniu 2018 roku obaj, wespół z Piotrem Tomalą oraz Jarosławem Botorem, przerwali zimową próbę zdobycia K2, decydując się na pomoc schodzącym z Nanga Parbat Elisabeth Revol i Tomaszowi Mackiewiczowi.

Dwoma helikopterami wylądowali na wysokości 4850 m. Tomala i Botor zostali w odwodzie, do akcji ruszyli Urubko i Bielecki. Ją uratować zdołali, jego - nie. Do Revol dotarli w osiem godzin – dwa razy szybciej, niż zakładano, pokonując po drodze prawie pionową ścianę Kinshofera. Niesamowity wyczyn. Nieprawdopodobny. Wzbudzający podziw i szacunek.

Za ten wyczyn, który trafił do historii himalaizmu, cała czwórka uhonorowana została Legią Honorową, najwyższym odznaczeniem francuskim.

Po powrocie na K2 Urubko samodzielnie, nie licząc się z resztą grupy, zaatakował szczyt. Bez sukcesu.

Oglądaj Wideo: Fakty TVN "Historia himalaizmu nie zna takiego przypadku". Legia Honorowa dla ratowników z Nanga Parbat

Urubko: zostałem odkopany i żyję

Dramatycznych wydarzeń w jego karierze nie brakowało. W roku 2009 na Gaszerbrum II pogodził się już ze śmiercią, zasypany przez lawinę. - OK, this game is over. Myślałem, że to koniec. Na szczęście przez jakiś czas mogłem oddychać, a potem zostałem odkopany. I żyję. Nie mam też jakiejś traumy - przyznał na łamach "Przeglądu Sportowego".

Typem jeźdźca bez głowy nie był. Wiedział, że musi wrócić. Że tam, na dole, na niego czekają - ma przecież ośmioro dzieci, żonaty jest po raz piąty.

W lipcu Urubko skończy 47 lat. Jego oficjalnych wypowiedzi o końcu kariery nie ma, Łaletina z russianclimb.com w rozmowie z PAP potwierdziła jednak, że takie słowa padły. Przypomniała, że zapowiadał ten krok już w zeszłym roku. - Wszyscy myśleli, że on żartuje. A to nie żarty, to poważna decyzja - zapewniła.

Urubce ma zostać wspinaczka co najwyżej skalna.