Śmiertelny wypadek znanego dżokeja. Miał 34 lata

"Holland był jednym z dwóch dżokejów, którzy zaliczyli upadek z konia w wyścigu otwierającym. Ratownicy medyczni natychmiast udzielili mu pomocy na torze, jednak nie udało się go uratować ze względu na charakter jego obrażeń" – napisano w oświadczeniu Racing Victoria.

"Alana Kelly, drugi z dżokejów, którzy upadli w incydencie, nie doznał poważnych obrażeń. Oba konie, Headingley i Time To Rumble, nie ucierpiały" – dodano.

"Zmarł na miejscu"

Do wypadku doszło na początku ostatniej prostej rywalizacji 3-letnich koni na dystansie 1000 m. Headingley, którego dosiadał Holland, gwałtownie się schylił i upadł, przebijając barierkę.

Kelly wstał o własnych siłach, natomiast Holland nie podnosił się. Szybko pojawił się przy nim ambulans, a następnie przewieziony został do szpitala.

- Pozostawał pod opieką medyków, ale niestety zmarł na miejscu – poinformował później rzecznik miejscowej policji.



Vale Dean Holland



Our thoughts go out to Dean’s family, friends and those closest to him at this difficult time. pic.twitter.com/SLU2MSHNtj — Moonee Valley Racing Club (@TheValley) April 24, 2023





34-letnie Dean był synem Darrena Hollanda, który w poprzednim miesiącu triumfował w Newmarket Handicap, a w 2015 i 2019 roku był najlepszy w Adelaide Cup.

W ostatnich 180 latach w wyniku upadków w trakcie gonitw w Australii śmierć poniosło 870 dżokejów.