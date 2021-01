Robert Kubica wystartuje w 24-godzinnym wyścigu

Zobacz, co powiedział Robert Kubica (Orlen ART GRAND PRIX) po swoim pierwszym wyścigu w serii DTM. W sobotę Polak zajął 14. miejsce w rywalizacji na torze Spa. Najszybszy był Nico Mueller.

W programie "Okno na sport" Robert Kubica wypowiedział się na temat powrotu do prawdziwego ścigania. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych stacji.

Kubica o powrocie do prawdziwego ścigania

W programie "Okno na sport" Robert Kubica powiedział, jak wyglądają przygotowania kierowcy do startu w wyścigu Formuły 1. Już w sobotę 16 maja odbędzie się drugi etap ORLEN eTour de Pologne Amatorów, w którym udział weźmie Kubica. Transmisja od godziny 10:45 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Kubica o przygotowaniach do wyścigu w Formule 1

- Podziwiam wszystkich kolarzy, bo ten sport wymaga od nich ogromnego poświęcenia pod wieloma względami. Myślę, że kolarstwo to jeden z najtrudniejszych sportów - powiedział Robert Kubica w programie "Okno na sport".

Kubica: kolarstwo to jeden z najtrudniejszych sportów

Zobacz, co powiedział Robert Kubica (Orlen ART GRAND PRIX) po niedzielnym wyścigu na torze Spa w serii DTM. Polak zajął w nim 14. miejsce, najszybszy był Rene Rast.

Informacją o starcie w Stanach Zjednoczonych Kubica podzielił się na swoim Instagramie.

"Nowy rok i nowe wyzwanie. Wystartuję prototypem LMP2 z High Class Racing w Daytona 24" - napisał 36-letni kierowca, który na co dzień pełni funkcję kierowcy testowego w występującym w Formule 1 teamie Alfa Romeo Racing Orlen.

View this post on Instagram A post shared by Robert Kubica (@robertkubica_real)

Polak będzie reprezentował barwy duńskiej ekipy High Class. Jego kolegami z zespołu będą Ferdinand Habsburg, Anders Fjordbach i Dennis Andersen.



"Jestem bardzo wdzięczny za szansę, jaką otrzymałem od High Class Racing. Zaproszenie do startu na torze Daytona International Speedway będzie dla mnie nowym wyzwaniem. W swojej karierze skupiałem się do tej pory na wyścigach sprinterskich. Co prawda przed czterema laty startowałem w 24-godzinnym wyścigu w Dubaju, ale musiałem się wycofać z powodu problemów technicznych. Ten wyścig będzie ode mnie wymagał zupełnie innego podejścia opartego na pracy zespołowej, świetnej wytrzymałości i przygotowaniu fizycznym. Nowością będzie dla mnie także samochód Oreca LMP2" - oznajmił Kubica, cytowany w informacji prasowej Orlen Teamu.

Daytona to jeden z najbardziej prestiżowych 24-godzinnych wyścigów. Odbywa się w USA nieprzerwanie od 1962 roku.

W 2020 roku Kubica startował w serii DTM. Na razie nie wiadomo, czy będzie ścigał się w tym lub jakimkolwiek innym cyklu w najbliższym sezonie.