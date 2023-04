Śpiączka, paraliż, teraz kosztowne leczenie. Jeden drink przekreślił jego przyszłość

Tragedia na trasie rajdu. Auto runęło w 50-metrową przepaść Śmiertelny... czytaj dalej » Historię Caina opisał internetowy dziennik "The Independent". Z jego relacji wynika, że w czerwcu 2020 roku były piłkarz akademii Arsenalu, a na co dzień elektryk pracujący m.in. dla Google'a, wyszedł ze znajomymi na drinka.

W pewnej chwili jego przyjaciele zauważyli, że dzieje się z nim coś złego. Autorzy artykułu sugerują, że mężczyźnie dosypano do napoju środka odurzającego.

Wezwano karetkę, a ratownicy przez blisko pół godziny reanimowali mężczyznę. W końcu udało im się przywrócić do pracy jego serce, ale skutki długiego niedotlenienia okazały się katastrofalne. 20-letni wówczas Cain zapadł w śpiączkę.

Początkowo lekarze nie dawali mu wielkich szans na wybudzenie. Ostrzegali rodzinę, że jeśli w ogóle nastąpi, mężczyzna będzie najprawdopodobniej w stanie wegetatywnym. Świadomość odzyskał po 25 dniach.

Niemal całkowicie sparaliżowany

- Kiedy się obudził, nie mógł nic zrobić. Nie mógł się poruszyć, był jak noworodek - relacjonowała matka Caina. - Pielęgniarki powiedziały jednak, że podąża za nimi wzrokiem. W końcu stwierdzono, że "ktoś tam jest" - dodała.

Mężczyzna stracił pamięć krótkotrwałą, ale - według zapewnień rodziny - doskonale pamięta wiele rzeczy z dzieciństwa.



Po blisko dwóch i pół roku spędzonych w różnych szpitalach wrócił do domu, gdzie rozpoczął intensywną i kosztowną rehabilitację. Mimo czterokończynowego paraliżu (tzw. tetraplegii) rehabilitanci dają mu nadzieję nawet na to, że pewnego dnia ponownie stanie na własnych nogach.

- Naprawdę dobrze reaguje na fizjoterapię - zapewnia matka 23-latka. - Jest szczęśliwy, kiedy ćwiczy, chociaż frustruje się, gdy nie może czegoś zrobić.

Rehabilitacja może jednak potrwać kilka lat, a jej roczne koszty, sięgające nawet blisko 25 tys. funtów (ok. 125 tys. złotych), skłoniły rodzinę do szukania pomocy wśród darczyńców.