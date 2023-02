Damar Hamlin nagrodzony. Zabrał głos po dramatycznych wydarzeniach

Tampa Bay Buccaneers pokonała Kansas City Chiefs w finale Super Bowl. Gwiazdą meczu był Tom Brady. Podczas jednej z celebracji Brady popisał się najodważniejszym podaniem w swojej karierze. Quarterback przerzucił trofeum z jednej łodzi do drugiej. Puchar złapał Rob Gronkowski.

Hamlin wraca do zdrowia. Ze szpitala wysłał wiadomość do kibiców Futbolista... czytaj dalej » 24-latek był jednym z pięciu kandydatów do nagrody Alana Page'a, przyznawanej corocznie graczowi, który najbardziej zaangażowany jest w prace na rzecz lokalnych społeczności w swoim rodzinnym mieście lub mieście swojego klubu. Jego obecność na scenie, po tym jak zgarnął wyróżnienie, zaskoczyła obecnych na sali dziennikarzy.

Nagrodzony brawami Hamlin za NFLPA Alan Page Community Award zgarnął dodatkowo premię w wysokości 100 tys. dolarów.

- Błogosławieństwem jest być dla innych błogosławieństwem – powiedział reporterom.

Działalność fundacji Hamlina przerosła oczekiwania

W 2020 roku zawodnik założył fundację Chasing M's, której celem było dostarczanie zabawek dzieciom w jego rodzinnym mieście McKees Rocks w Pensylwanii. Początkowo myślał o zebraniu 25 tys. dolarów. Jednak po wydarzeniach z Cincinnati, gdzie stracił przytomność podczas meczu z tamtejszymi Bengals i usłyszał o nim cały świat, na konto fundacji wpłynęło niemal 9 mln dolarów.

Oglądasz Wideo: Reuters, 2023 Cable News Network All Rights Reserved Damar Hamlin walczy o życie

Po wydarzeniach z 2 stycznia, gdy Hamlin był na boisku reanimowany, na dziewięć dni trafił do szpitala. Pierwszy raz publicznie pokazał się 22 stycznia, odwiedzając obiekt swojego zespołu – Buffalo Bils – przed spotkaniem fazy play-off właśnie z Cincinnati Bengals. Teraz po raz pierwszy publicznie zabrał głos.

- Poświęcenie na rzecz mojej społeczności od zawsze było częścią mnie. Jestem wdzięczny mojemu ojcu, który jest ze mną. Dorastając obserwowałem, jak spędza dni pracując dla innych. Od zawsze czekałem, kiedy przyjdzie czas na mnie. Teraz właśnie nadszedł – przyznał Hamlin.



#NFLHonorspic.twitter.com/mO8HhqhBUj — (@HamlinIsland) February 10, 2023





Jego postawę i działalność docenił m.in. DeMaurice Smith, dyrektor wykonawczy stowarzyszenia zawodników NFL.

- On nie jest wyłącznie osobą, która wiele przeszła. Na co dzień przypomina nam nie tylko o tym, jak niebezpieczna jest ta gra, ale również o duchu, miłości, radości i braterstwie ludzi, którzy w nią grają – podkreślił Smith.

57. edycję Super Bowl zaplanowano na niedzielę (poniedziałek, godz. 0.30 czasu polskiego). O mistrzowski tytuł powalczą Philadelphia Eagles i Kansas City Chiefs.