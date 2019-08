Były mistrz kierownicy przeżył wypadek awionetki

Do zdarzenia doszło o godzinie 15:30 w czwartek czasu lokalnego. Cessna Citation, którą poruszała się rodzina Earnhardtów, podchodziła do lądowania na Elizabethton Municipal Airport. Maszyna nie zmieściła się w pasie startowym i błyskawicznie zajęła się ogniem. Czarne kłęby dymu były widoczne ze znacznej odległości.

Earnhardt, legendarny kierowca NASCAR (karierę zakończył w 2017 roku), dwukrotny zwycięzca Daytona 500, który teraz komentuje wyścigi na antenie NBC Sports, może mówić o sporym szczęściu.

Wypadek wyglądał dramatycznie. Awionetka doszczętnie spłonęła. Mimo to nikomu z obecnych na pokładzie nie stało się nic poważnego. Earnhardt podróżował z żoną Amy, córką Islą i psem. U sterów było dwóch pilotów, którzy stanowili całą załogę lekkiego samolotu. Wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować.

"Aniołowie byli z nami"

"Mogę potwierdzić, że Dale, Amy & Isla, jak również dwaj piloci mieli wypadek w Bristolu w stanie Tennessee. Wszyscy są bezpieczni i zostali zabrani do szpitala na dalsze badania" - informowała na gorąco siostra kierowcy Kelley Earnhardt.



I can confirm Dale, Amy & Isla along with his two pilots were involved in a crash in Bristol TN this afternoon. Everyone is safe and has been taken to the hospital for further evaluation. We have no further information at this time. Thank you for your understanding. — Kelley Earnhardt (@EarnhardtKelley) August 15, 2019





Ostatecznie do szpitala został zabrany jedynie Earnhardt, ale i tu interwencja lekarzy sprowadziła się jedynie do opatrzenia drobnych ran. Wkrótce w asyście policji 44-latek opuścił szpital i dołączył do swojej rodziny. "Bóg miał nas w opiece, aniołowie byli z nami" - odetchnęła z ulgą siostra Earnhardta.

W sprawie wypadku śledztwo wszczęły Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) i Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB).