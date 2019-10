Ronaldo na klaunie, upiory przed meczem. Halloween ogarnęło świat sportu

Halloween to amerykańskie święto, które jest obchodzone 31 października. W ostatnich latach zyskało też dużą popularność w Europie. W przerażające przebieranki bawią się też znani sportowcy.

Joker Ronaldo

"Życzę wszystkim wesołego Halloween" - napisał na swoim koncie na Instagramie Cristiano Ronlado.

Portugalski napastnik przyszedł do turyńskiego klubu w przebraniu Jokera. Jest ono na tyle sprytnie uszyte, że wydaje się, jakby diabolicznie ucharakteryzowany piłkarz był… noszony na ramionach innego klauna. Dziwna postać to tak naprawdę spodnie zawodnika.



Happy Halloween everyone

Joker "Lewy", trup Thiago

Na imprezie halloweenowej bawili się także piłkarze Bayernu Monachium. Za Jockera przebrał się Robert Lewandowski, który imprezował ze swoją żoną Anną.

Kostium trupa wybrał z kolei kolega "Lewego" z ekipy mistrza Niemiec Thiago Alcantara. Ciężarna małżonka Hiszpana ma koszulkę z malunkiem małego szkieletu wewnątrz niej.



Trick or treat? #HalloweenFCBayern





Postacie z horrorów

Przebieranie się za upiorne postacie jest oczywiście najbardziej popularne wśród sportowców ze Stanów Zjednoczonych. Prym wiodą tu koszykarze NBA. Gwiazdor Los Angeles Lakers LeBron James wcielił się w postać Edwarda Nożycorękiego, granego w filmie z 1991 roku przez Johnego Deppa.

"LeDward Nożycoręki" - podpisał zdjęcie na Instagramie Król James.



LeDward Scissorhands Happy Halloween beautiful people





Jego kolega klubowy JaVale McGee wdział kostium tytułowej postaci z filmu "Sok z żuka" (ang. Beetlejuice), a Dwight Howard przebrał się za kobietę ze sporą nadwagą.

Z kolei legendarny futbolista amerykański Tom Brady został na ten jeden dzień szturmowcem z "Gwiezdych Wojen".



Things are getting out of hand for Halloween with the @Lakers



LeDward Scissorhands, Kuzface, Resputia (Dwight), and Beetlejuice (JaVale) pic.twitter.com/p21RrOZ5Qo — Whistle (@WhistleSports) October 31, 2019







Thursday Practice Notes: Brady (QB) - Did Not Practice - Refused to take off stormtrooper helmet. #happyhalloween





Niesamowity rozmówca

Jeszcze dalej poszedł koszykarz Cleveland Cavaliers Kevin Love, który w masce Jasona Voorheesa - postaci z przerażajacej produkcji "Piątek trzynastego" - udzielał wywiadów dziennikarzom po meczu NBA z Chicago Bulls.



Kevin Love is taking this Halloween season seriously, y'all!





Wyjątkowe zdęcie zespołu

Zaszaleli także piłkarze meksykańskiego klubu Tigres UANL, którzy założyli upiorne halloweenowe maski do oficjalnego przedmeczowego zdjęcia. Przyniosło im to szczęście, gdyż wygrali ligowe spotkanie z Tolucą 1:0.