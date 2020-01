40 sekund walki, 80 milionów funtów na koncie. Conor McGregor powrócił w wielkim stylu

Foto: Getty Images | Video: Andrius Petrucenia/Wikipedia CC BY SA 2.0/Shutterstock

Video: Andrius Petrucenia/Wikipedia CC BY SA 2.0/Shutterstock

31-letni Irlandczyk wrócił na szczyt po jeden z najbardziej spektakularnych walk w karierze - rozpływają się nad występem Notoriousa dziennikarze BBC.

McGregor skazany za pobicie. Kara raczej go nie zaboli Ostatnie miesiące... czytaj dalej » I rzeczywiście McGregor wszedł do klatki jak po swoje. Już po kilkunastu sekundach trafił Cerrone wysokim kopnięciem, a kiedy Amerykanin oszołomiony oparł się o siatkę, zasypał go kolejnymi ciosami. Sędzia musiał interweniować. Zegar odmierzający czas walki zatrzymał się na 40. sekundzie.

Pierwsza wygrana od 2016 roku

- Napisałem dziś historię, ustanowiłem nowy rekord. Jestem pierwszym wojownikiem w historii UFC, który ma na swoim koncie nokauty w wagach piórkowej, lekkiej, a teraz również półśredniej - cieszył się krótko po zakończeniu walki.

Irlandczyk powodów do świętowania ma więcej. W sobotę w oktagonie nie spędził nawet minuty, a na jego konto wpłynęło aż 80 milinów funtów. Czyli dokładnie dwa za każdą sekundę walki.

Dla McGregora, byłego mistrza dwóch dywizji UFC, był to pierwszy pojedynek od października 2018 roku, kiedy w czwartej rundzie został poddany przez Chabiba Nurmagomiedowa. Ostatnią wygraną cieszył się w pod koniec 2016 roku, kiedy w drugiej rundzie zakończył pojedynek z Eddiem Alvarezem.



Obecny bilans Notoriousa w mieszanych sztukach walki to 22 zwycięstwa (19 nokautów) i cztery porażki.