Conor McGregor ogłosił zakończenie kariery w MMA

W październiku ubiegłego roku McGregor poddał walkę w czwartej rundzie w wyniku duszenia, jakie zastosował na nim rywal. Po starciu doszło do ogromnego zamieszania. Irlandczyk wdał się w bójkę z ludźmi z narożnika Nurmagomiedowa i w efekcie został później zawieszony przez Komisję Sportową Stanu Newada.

Kolejna wygrana Kołeckiego. "Pudzian" odklepał koniec walki Utytułowany... czytaj dalej » "Hej ludzie, krótkie ogłoszenie, zdecydowałem się odejść formalnie na emeryturę ze sportu zwanego Mieszane Sztuki Walki" – napisał na swoim Twitterze McGregor. "Wszystkim moim starym kolegom życzę, aby szło im dobrze w rywalizacji. Teraz dołączę do byłych partnerów w tym przedsięwzięciu, ale już na emeryturze" - dodał.

To nie pierwszy raz, kiedy słynny wojownik ogłasza koniec kariery. W ten sam sposób McGregor postąpił miesiąc po walce z Nate’em Diazem w 2016 roku. Napisał wtedy, że zdecydował się "przejść na emeryturę młodo".

Ozłocił UFC

McGregor był związany z najbardziej rozpoznawalną obecnie federacją Ultimate Fighting Championship od 2013 roku. W historii organizacji to najbardziej dochodowy zawodnik, którego walki przynosiły ogromne zyski z oglądalności. Największym osiągnięciem Irlandczyka było jednoczesne posiadanie pasów mistrzowskich UFC w dwóch kategoriach wagowych, czego wcześniej nikt nie dokonał. Spośród sześciu najbardziej dochodowych walk w dziejach UFC, McGregor walczył w aż czterech. Duży rozgłos i ogromne zyski przyniosła także walka bokserka sprzed dwóch lat z powracającym z emerytury na to starcie Floydem Mayweatherem Jr.

Nie stronił od kontrowersji

Zachowanie McGregora od zawsze było kontrowersyjne i prowadziło do zatargów z prawem. W kwietniu 2018 roku Irlandczyka zaatakował autobus wiozący innych zawodników UFC i policja postawiła mu jeden zarzut kryminalny. Tymczasem na początku tego miesiąca został zaaresztowany za zniszczenie telefonu jednego z fanów. Wyrazistość w zachowaniu, w tym wulgarny język i ostentacyjne zachowanie, często lekceważenie zawodników, przysporzyło McGregorowi sporo fanów. Tylko na Twiterze jego profil śledzi 7,53 mln osób.