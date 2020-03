McGregor wzywa do prawdziwej blokady, nawet przy użyciu wojska

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Pierwszy pięściarz z koronawirusem: czułem się, jakbym wpadł pod ciężarówkę COVID-19 jest w... czytaj dalej » "Nie możemy sobie pozwolić na działanie przypadku. Nieprzestrzeganie tych reguł przez któregokolwiek z członków naszej społeczności będzie nie tylko kpiną z tego, co chcemy osiągnąć, ale naraziłoby resztę naszego wielkiego narodu na niebezpieczeństwo" - przekonuje Irlandczyków McGregor.

Sytuacja wymyka się spod kontroli

W opublikowanym w mediach społecznościowych filmie zwrócił uwagę na to, że w Irlandii każdego dnia niemal podwaja się liczba zgonów, spowodowanych pandemią koronawirusa. Jego zdaniem sytuacja wymaga podjęcia radykalnych kroków w celu zatrzymania tempa, w jakim codziennie rośnie liczba zakażonych i zmarłych. Prosi więc swoich rodaków o to, by nie tylko postępowali zgodnie z poradami dotyczącymi zachowania tzw. dystansu społecznego, ale by w walce z chorobą przeszli do tego, co nazywa "pełną blokadą".

"Dyskusja na ten temat to strata czasu. Wiem, czym jest dobra, twarda walka. Taka walka jest właśnie przed nami. Wymaga zaangażowania nas wszystkich. Wszyscy razem jesteśmy w narożniku i czekamy na gong" - nawołuje 31-latek.

Wojsko powinno pilnować porządku

Zwrócił się również do władz Irlandii, by te zaangażowały siły obronne do pilnowania porządku i przestrzegania reguł blokady. Przypomniał, że premier Irlandii Leo Varadkar wprowadził jasne przepisy dotyczące zasad poruszania się. Irlandczycy mogą opuścić swoje domy tylko w celu podjęcia pracy, zrobienia zakupów, krótkich ćwiczeń i wizyty u lekarza lub w aptece. Nie wszyscy jednak stosują się do tych zaleceń, co - zdaniem McGregora - czyni wysiłki całej społeczności daremnymi.

My address . The countdown is on! https://t.co/BJIwcJqRte — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 28, 2020

W Irlandii dotychczas zarejestrowano prawie 2,5 tysiąca przypadków zakażenia koronawirusem. 36 osób nie żyje.