Conor McGregor wraca do UFC. Podał datę walki, a rywal "bez znaczenia"

McGregor złożył życzenia i zaprosił do walki. "Gaża na cele charytatywne" Wiele wskazuje,... czytaj dalej » 31-letni zawodnik mieszanych sztuk walki nie walczył od porażki z Rosjaninem Chabibem Nurmagomiedowem na gali UFC 229 w październiku 2018 roku, a w marcu 2019 r. ogłosił, że kończy karierę. Teraz Irlandczyk zapowiedział, że "znajduje się w znakomitej formie fizycznej", a walkę "stoczy 18 stycznia 2020 roku na gali w Las Vegas".

Rywal nieistotny

- Datę już znam, a nazwisko rywala? To bez znaczenia. Wyjdę do oktagonu i zmierzę się z kimkolwiek - przyznał McGregor. Ostatnio sporo mówiło się o jego konfrontacji z byłym mistrzem kategorii lekkiej Frankie Edgarem. McGregor chciał, by to ich starcia doszło podczas grudniowej gali w Las Vegas, ale prawdopodobnie weto postawiło UFC.

Oprócz ustalenia daty powrotu buńczuczny Irlandczyk dodał, że po styczniowym pojedynku będzie walczył o pas wagi lekkiej ze zwycięzcą walki między Nurmagomiedowem a Tonym Fergusonem. - Moskwa jest piękna i Rosjanie zasługują, aby ta walka odbyła się właśnie tutaj - zapowiedział McGregor.

Budowanie formy

Ostatnie zwycięstwo wojownika z Dublina miało miejsce w 2016 roku, gdy pokonał Eddiego Alvareza. Wówczas był mistrzem dwóch kategorii wagowych - lekkiej i piórkowej. Obecnie McGregor nie posiada żadnego pasa, a oprócz porażki z Rosjaninem, przegrał też z Floydem Mayweatherem Jr w formule bokserskiej.

- Systematyczność jest kluczem do sukcesu. Wszyscy milionerzy muszą być zorganizowani. Skupię się na walce i nie będę spożywał alkoholu - hucznie stwierdza Irlandczyk.