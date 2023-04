Rywale bezlitośni. "Oddaj skradzione nagrody"

Chartier został poddany kontroli antydopingowej poza zawodami. Wynik okazał się być pozytywny, a w jego organizmie wykryto EPO (erytropoetynę), substancję zakazaną przez Światową Agencję Antydopingową (WADA), która stymuluje produkcję czerwonych krwinek i może wpływać na zdolność organizmu do transportu tlenu, poprawiając wytrzymałość.

Źródło: Getty Images Collin Chartier po zwycięstwie w zawodach IRONMAN w Mont-Tremblant

29-latek, aktualnie 14. na światowej liście triathlonistów (PTO), nie będąc zaliczanym do grona faworytów w świetnym stylu wygrał wrześniową imprezę PTO US Open. Został wtedy uznany za objawienie, ale już późniejsze mistrzostwa świata IRONMAN w Konie były dużym rozczarowaniem - był dopiero 35.

Chartier: w ten sposób kończę karierę

Jak wyznał, doping stosował od listopada 2022 roku. Przyznał się do winy. Przeprosił i nie odwołał się od decyzji Międzynarodowej Agencji Kontroli Antydopingowej, dzięki czemu jego dyskwalifikacja została skrócona z czterech do trzech lat. Mimo tego on sam do sportu wracać już nie zamierza.

"Byłem wtedy chory i kontuzjowany. Czułem, że muszę to zrobić, jeżeli chcę osiągnąć sukcesy zaplanowane na 2024 rok. Był to efekt niesamowitej presji i oczekiwań połączonych z uczuciem niezadowolenia z mojego poświęcenia. Wyobrażałem sobie, że muszę zrezygnować z przyjaźni, szczęścia, socjalizacji i radości treningu, aby stać się najlepszym. W ten sposób utraciłem miłość do sportu. To było wszystko albo nic. Zaryzykowałem i w ten sposób kończę karierę" - napisał.



Rywale nie zostawiają na nim suchej nitki

Mimo okazanej skruchy, jego historia wywołała burzę w środowisku triathlonowym. Rywale nie zostawiają na nim suchej nitki.

"Niech zgadnę, kupiłeś EPO i nauczyłeś się, jak je stosować przez Internet. Nikt ci w tym nie pomógł, nikt o tym nie wiedział..." ironizował legendarny niemiecki triathlonista długodystansowy Sebastian Kienle.

Jeszcze krok dalej poszedł rodak Chartiera Ben Hoffman. "Wiadomość, że Collin Chartier dobrowolnie przyjął EPO, aby poprawić swoje wyniki jest absolutną hańbą i przypomnieniem, że niektórzy ludzie są w stanie naruszyć świętość sportu z wielu powodów - począwszy od finansów, przez własne ego, po zewnętrzną presję lub zdrowie psychiczne. Kiedy czytam "przeprosiny" Collina, nie dołączam do grona ludzi, którzy szybko akceptują i wybaczają. Jest ci przykro? Przykro, bo zostałeś przyłapany? Jeśli naprawdę żałujesz i chcesz mojego przebaczenia, to zapracuj na nie: oddaj skradzione nagrody pieniężne i wpływy od sponsorów, skontaktuj się z innymi sportowcami z osobistymi przeprosinami, pracuj nad zmianami w wysiłkach antydopingowych i przede wszystkim powiedz całą prawdę - powiedz, jak to zrobiłeś, kto ci pomógł, kto jest w to zaangażowany. Żadnych więcej bzdur, żadnych kłamstw" - napisał Hoffman w mediach społecznościowych.

To pierwszy przypadek w triathlonie, by tak wysoko notowany zawodnik wpadł na dopingu.