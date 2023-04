Tajemnicza śmierć byłego gracza NFL. Miał 31 lat

Smith został wybrany w piątej rundzie draftu 2014 roku przez Jackonville Jaguars. Później w NFL reprezentował też barwy Cincinnati Bengals, Cleveland Browns, Las Vegas Raiders i Houston Texans, z którymi rozstał się w 2021 roku.

Rekordowy kontrakt w NFL. Do piłkarzy jednak i tak mu daleko Jalen Hurts... czytaj dalej » Jego kariera w najlepszej futbolowej lidze świata trwała osiem lat. W sumie w NFL rozegrał 72 mecze, zdobywając 80 przyłożeń.

Ostatnio grał dla Seattle Sea Dragons w lidze XFL. Ostatni mecz rozegrał w niedzielę przeciwko St. Louis Battlehawks.

"Jeden z najmilszych"

31-latka w mediach społecznościowych pożegnała między innymi jego szkoła średnia West Rowan czy byłe kluby jak Browns.

"Chris był jednym z najmilszych ludzi, kolegów z drużyny i przyjaciół, jakich mieliśmy w organizacji" - napisano na koncie ekipy z Cleveland w mediach społecznościowych.