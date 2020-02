Chińska Agencja Antydopingowa wstrzymuje pracę. Przez koronawirusa

Video: Paweł Łukasik / Fakty po południu

Chorzy z podejrzeniem koronawirusa. Jak wygląda procedura?

Pierwsza ofiara koronawirusa poza Chinami to 44-letni Chińczyk, który po silnym zapaleniu płuc zmarł w szpitalu na Filipinach. Bilans ofiar wciąż rośnie. To już ponad 300 osób i ponad 14 tysięcy zakażonych. Polacy z Wuhan już są we Francji. To była ewakuacja podwyższonego ryzyka pod specjalnym nadzorem. Teraz czas na badania i przesiadkę do wojskowych samolotów, a z nich prosto do wojskowego szpitala. Jak wygląda procedura rozdzielania pacjentów zakażonych koronawirusem od tych, którzy mają zwykłe przeziębienie?

