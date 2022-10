Znakomity Jan-Krzysztof Duda. Pokonał mistrza świata i jest w finale

W programie "Okno na sport" szachista Jan-Krzysztof Duda opowiedział o swoich początkach z tą dyscypliną. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych stacji.

W programie "Okno na sport" szachista Jan-Krzysztof Duda opowiedział o swoim idolu. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych Eurosportu.

W programie "Okno na sport" szachista Jan-Krzysztof Duda opowiedział, jak wyglądają jego treningi. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych stacji.

W programie "Okno na sport" szachista Jan-Krzysztof Duda wyjawił, jaka jest jego ulubiona figura szachowa. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych stacji.

Nie tylko w Tokio Polacy zdobywają mistrzowskie tytuły. Jan-Krzysztof Duda w czwartek wygrał szachowy Puchar Świata. Polak pokonał Rosjanina Siergieja Kariakina i w ten sposób przeszedł do historii.

Arcymistrz Jan-Krzysztof Duda po wygranej z Rosjaninem Siergiejem Karjakinem w rewanżowej partii finału został pierwszym w historii polskim triumfatorem turnieju o Puchar Świata w szachach. - To jest prawie jak sen - ocenił swój wielki sukces 23-letni zawodnik.

Arcymistrz Jan-Krzysztof Duda po wygranej z Rosjaninem Siergiejem Karjakinem w rewanżowej partii finału został pierwszym w historii polskim triumfatorem turnieju o Puchar Świata w szachach. - To jest prawie jak sen - ocenił swój wielki sukces 23-letni zawodnik.

Jan-Krzysztof Duda z kolejnym zwycięstwem. O finał z mistrzem świata Jan-Krzysztof... czytaj dalej » Duda, lider po 15 rundach pierwszej fazy turnieju, utrzymuje znakomitą dyspozycję. W środę odniósł ważne zwycięstwo nad liderem cyklu CCT. O sukcesie przesądziła pełna dramatycznych zwrotów druga partia, w której 24-letni arcymistrz z Wieliczki pokonał białymi utytułowanego rywala po 88 posunięciach.

Pierwsza i trzecia partia zakończyły się remisami. Norweg musiał wygrać czwartą, by doprowadzić do remisu i zachować szanse na awans w dogrywce. W decydującej partii ponownie grający białymi Duda nie pozwolił jednak rywalowi się zaskoczyć. Carlsen znów popełnił błąd i poddał się już po 33 posunięciach.

Duda: najpierw błąd, później szczęście

"Kluczowa była druga partia. Przez jej większość grałem bardzo dobrze, ale, niestety, w pewnym momencie popełniłem duży błąd, chociaż miałem przed oczyma wygrywającą kontynuację. Przeciwnik otrzymał szansę wygranej, ale do mnie też uśmiechnęło się szczęście, gdyż on także w pewnym momencie popełnił pomyłkę. W nerwowej, emocjonalnej końcówce potrafiłem wykorzystać swoją sytuację. W ostatniej partii Carlsen próbował odwrócić losy meczu, ale tym razem zagrałem solidnie, a on znów nie ustrzegł sie błędu. Jestem szczęśliwy i dumny z tych dwóch wygranych i awansu" - skomentował Polak dla portalu chess.24.