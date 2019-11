"To nie żaden chwyt reklamowy". Amerykańska piłkarka chce zagrać w NFL

Obecnie Lloyd skupia się na przyszłorocznych igrzyskach. W środę przyznała jednak w programie "The Rich Eisen Show", że po turnieju w Tokio chce się sprawdzić na pozycji kopacza w NFL.

- To nie jest żaden chwyt reklamowy czy żart, mający na celu przyciągnięcie uwagi mediów. Wiem, że mam odpowiednie zdolności, by radzić sobie w sytuacjach pod presją. Wiem też, że pojawi się mnóstwo ludzi, którzy będą chcieli zobaczyć moją porażkę. To dla mnie nic nowego - przyznała Lloyd.

W sierpniu grająca w pomocy reprezentantka Stanów Zjednoczonych popisała się imponującym kopnięciem podczas treningu ekipy Philadelphia Eagles. Trafiła do futbolowej bramki z odległości 55 jardów, czyli w przeliczeniu ponad 50 metrów. Nagranie tego wyczynu błyskawicznie podbiło Internet, a Lloyd otrzymała od dwóch zespołów z NFL oferty występu w przedsezonowych meczach. Plany te pokrzyżował napięty terminarz i obowiązki wobec kadry narodowej.

Zabawa na treningu przerodziła się w coś więcej. - To byłoby niesamowite, gdybym pomogła utorować drogę innym kobietom - stwierdziła 37-latka.