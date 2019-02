Sędzia oskarżony o korupcję z nagrodą od urzędników. "Osobowość sportowa roku"

Grzegorz G. przed laty był najlepszym polskim sędzią piłkarskim. Jako jeden z trzech pierwszych arbitrów w Polsce przeszedł na zawodowstwo, był jednym z pierwszych Polaków, który prowadził mecze Ligi Mistrzów. Ukoronowaniem jego kariery miał być wyjazd na Mistrzostwa Świata w RPA w 2010 roku.

Ale kariera G. załamała się 9 grudnia 2008 roku. Tego dnia o godz. 6:32 mężczyzna został zatrzymany przez policję i przewieziony do prokuratury we Wrocławiu, która prowadziła potężne śledztwo dotyczące korupcji w polskiej piłce nożnej.

113 oskarżonych

Głównym podejrzanym w tej sprawie był Ryszard F., ps. "Fryzjer", oskarżony później przez wrocławskich śledczych o stworzenie potężnej grupy przestępczej, składającej się z działaczy, sędziów i obserwatorów piłkarskich, która w latach 2003 - 2006 miała ustawić praktycznie wszystkie rozgrywki piłkarskie na szczeblu centralnym. Sam "Fryzjer" miał ustawić ponad 100 meczów.

Ich pełną listę publikuje śledzący uważnie sprawę korupcji w polskiej piłce dziennikarz Dominik Panek na blogu pilkarskamafia.blogspot.com.

Źródło: Maciej Kulczyński/PAP Ryszard F., ps. "Fryzjer" miał ustawić ponad sto meczów

Według prokuratorów Grzegorz G. również należał do grupy stworzonej przez "Fryzjera". Szczegóły jego zarzutów można odnaleźć w akcie oskarżenia, który w lipcu 2010 roku śledczy z ówczesnej Prokuratury Apelacyjnej wysłali do sądu we Wrocławiu. Oskarżenie obejmuje w sumie 113 osób.

"Muszę się do tego przyznać z bólem serca"

Z aktu oskarżenia wynika, że Grzegorz G. był członkiem grupy, którą stworzył "Fryzjer". Były sędzia z Radomia miał ustawić co najmniej pięć meczów I ligi piłkarskiej (obecnej Ekstraklasy). G. miał w nieuczciwy sposób sędziować w tych meczach w zamian za obietnice wysokich ocen od obserwatorów, które zapewniał "Fryzjer" (dobre oceny gwarantowały utrzymanie się w gronie sędziów I ligi) oraz w zamian za obietnicę korzyści majątkowych.

W trakcie jednego z przesłuchań G. przyznał się do przyjęcia łapówki. Oto fragment jego zeznań: "Jedyne co mam na sumieniu i muszę się do tego przyznać z bólem serca, to tę sytuację z Górnikiem Łęczna i M. (...) Prawdą jest, że dostałem od niego dwa razy pieniądze. (...) On powiedział, że chce mi wręczyć proporczyki. Spotkaliśmy się i M. powiedział, że chce się odwdzięczyć za ten mecz i przekazał mi pieniądze w kwocie 15 tys. złotych".

Podczas kolejnych przesłuchań Grzegorz G. wycofał się z tych zeznań. Twierdził, że złożył je z obawy przed aresztem. Ale w obliczu zeznań innych świadków, setek stron bilingów, informacji o logowaniach telefonów (jak ustalili śledczy G. korzystał z wielu telefonów zarejestrowanych na siebie, swoich krewnych, a także telefonów na karty prepaidowe) i pozostałych dowodów, prokuratura nie miała wątpliwości co do winy Grzegorza G.

Źródło: Piotr Polak/PAP Grzegorz G. sędziował nawet mecze Ligi Mistrzów

Tu proces, tu nagroda

Proces w sprawie "Fryzjera" zakończył się jesienią 2018 roku. Ostatecznie prokuratura zażądała dla Grzegorza G. 2,5 roku bezwzględnego więzienia, 90 tysięcy złotych grzywny, przepadku 55 tysięcy złotych osiągniętej korzyści majątkowej oraz 7-letniego zakazu zajmowania stanowisk związanych z organizacją i uczestnictwem w profesjonalnych zawodach sportowych.

Obecnie przed sądem obrońcy oskarżonych wygłaszają mowy końcowe. W czwartek przemawiali obrońcy Grzegorza G. W tym samym dniu w Radomiu, rodzinnym mieście byłego sędziego, odbyła się Gala Mistrzów Sportu, zorganizowana przez Urząd Miejski w Radomiu w hotelu Aviator, należącym do Grzegorza G.

Mężczyzna po tym, jak musiał ze względu na zarzuty karne przerwać karierę sędziego piłkarskiego, skupił się na biznesie. Oprócz Aviatora należy do niego również 25 proc. udziałów w Radomiaku, klubie piłkarskim występującym obecnie w II lidze piłkarskiej. Prezesem Radomiaka i właścicielem kolejnych 25 proc. akcji jest inny były sędzia piłkarski Sławomir Stempniewski, znany ekspert piłkarski. Klub obecnie jest liderem II ligi.

Nie ma wystarczającej wiedzy

Policyjna obława na mistrzostwach. Tajner uspokaja: nas to nie dotyczy - Nas ta akcja... czytaj dalej » To właśnie za działalność w Radomiaku Grzegorz G. otrzymał nagrodę "osobowości sportowej roku".

"Osoba, która poza wynikami sportowymi wyróżnia się też innymi cechami jak wola walki, charyzma, chęć wspierania innych" - przedstawiła G. prowadząca galę Joanna Stachurska-Ruszkowska. Oskarżony o korupcję były sędzia nie dotarł na uroczystość. W jego imieniu nagrodę odebrali rodzice. Wręczyli ją sekretarz miasta Michał Michalski i skarbnik miasta Sławomir Szlachetka. Podczas gali obecny był również prezydent Radomia Radosław Witkowski.

Dlaczego władze miasta zdecydowały się nagrodzić osobę, na której ciążą poważne zarzuty związane z korupcją w sporcie? "Prezydent nie komentuje toczących się prokuratorskich postępowań. Poza tym nie ma wystarczającej wiedzy, która pozwoliłaby mu dokonywać jakichkolwiek ocen w tym względzie" - informuje Katarzyna Piechota-Kaim, rzecznik prasowa prezydenta Radomia.

Mleko się rozlało

Za organizację Gali Mistrzów Sportu odpowiedzialny był kierownik Biura Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego Mirosław Paluch. Paluch zasiadał również w kapitule, składającej się z działaczy sportowych i urzędników, która zdecydowała o nagrodzie dla Grzegorza G. - Przyznaję, że nie wzięliśmy pod uwagę tych zarzutów. Nie miałem świadomości, że proces jeszcze się toczy. Nie ma sensu oceniać decyzji, która już zapadła. Mleko się rozlało. Fakt, że niedoinformowanie mogło mieć wpływ na decyzję kapituły - przyznaje Paluch.

Urzędnikom z Radomia nie przeszkadzał też fakt, że Grzegorz G. jest wciąż zawieszony przez Polski Związek Piłki Nożnej. - Postępowanie w sprawie Grzegorza G. prowadzi Komisja Dyscyplinarna PZPN w związku z podejrzeniem przekupstwa w przypadku pięciu meczów. Na podstawie postanowienia z 10 grudnia 2008 r. orzeczono wobec niego zakaz wykonywania zawodu sędziego piłki nożnej i od tego czasu nie może on prowadzić meczów na szczeblu centralnym - informuje Adam Gilarski, rzecznik dyscyplinarny PZPN.

Grzegorz G. odmówił rozmowy z dziennikarzem tvn24.pl. Stwierdził, że przebywa poza granicami Polski i nie chce niczego komentować.