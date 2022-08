Polacy mistrzami świata. Na taki sukces czekali 24 lata

To obok teamów open najbardziej prestiżowa część największej imprezy czterolecia w tej dyscyplinie. To też największy sukces w karierze Burasa i Lutostańskiego.

Prowadzili od początku do końca

Biało-Czerwoni zwyciężyli z bardzo dużą przewagą - prawie czterech procent nad drugą w tabeli parą spośród 58, które zakwalifikowały się do finału A. Polacy prowadzili od pierwszej do ostatniej z ośmiu sesji dwudniowych zmagań końcowych (cały turniej trwał w Hali Stulecia sześć dni).

Z tytułu mogli się cieszyć już kilka rozdań przed końcem finału. Drugie miejsce zajęli Australijczyk Nabil Edgtton i Nowozelandczyk Michael Whibley, a trzecie - Norweg Geir Helgemo i Szwed Fredrik Nystroem.

42-letni Krzysztof Buras jest zawodowym brydżystą (klasa: arcymistrz światowy). Dwa lata starszy Piotr Lutostański (arcymistrz międzynarodowy) miał kilkuletnią przerwę w wyczynowej grze, ale niedawno wrócił, a zawodowo zajmuje się także analizą rynków finansowych.

Poprzednio reprezentanci Polski zwyciężali w parach open podczas World Bridge Series dwukrotnie: Marcin Leśniewski i Marek Szymanowski w 1994 roku w Albuquerque (USA) oraz Michał Kwiecień i Jacek Pszczoła w 1998 w Lille (Francja).

World Bridge Series, bo taka jest oficjalna nazwa otwartych mistrzostw świata, organizowane są od roku 1962 co cztery lata. W ramach mistrzostw rozgrywane są wszystkie najważniejsze konkurencje, czyli razem daje to osiem turniejów: cztery drużynowe (od 4 do 6 zawodników w drużynie) oraz cztery par (open, kobiety, senior, mikst).