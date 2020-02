Brutalny nokaut i bohaterska interwencja sędziego

7.1 - W marcu Joanna Jędrzejczyk zmierzy się z Chinką Weili Zhang, w pojedynku, którego stawką będzie pas mistrzowski federacji UFC w kategorii słomkowej. Polka opowiedziała, na co musi szczególnie uważać i zdradziła, co będzie jej atutem.

Na minutę przed końcem drugiej rundy walki boksu tajskiego w ramach Muay Hardcore rozgrywanej w Bangkoku So Sovarathan z Kambodży prawym łokciem znokautował Taja Neymara Paeminburee'a.

Przeciwnik padł jak rażony piorunem. Neymar był nieprzytomny. W porę zareagował sędzia Sittichai Ineid, który asekurował zawodnika, aby ten nie uderzył głową w ring. Arbiter zdołał objąć jego szyję, amortyzując upadek. Następnie próbował go cucić.

So Sovarathana with the hellbow knockout against Neymar at todays Muay Hardcore. pic.twitter.com/tBVruqVXEI — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 15, 2020





Pochwały dla sędziego

Wideo z brutalnego nokautu obiegło świat, a sędzia został bohaterem. Dynamiczne ciosy, szczególnie zadawane łokciem, mogą przyczynić się do poważnych urazów głowy.

Neymar doszedł do siebie, obyło się bez poważnych konsekwencji zdrowotnych.