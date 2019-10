Motocykl wyleciał z toru i zgubił się w zaroślach

W weekend na legendarnym torze w hrabstwie Kent rozgrywany jest wielki finał British Superbike Championship. W sobotę odbywały się kwalifikacje i pierwszy z trzech wyścigów.

Mackenzie nie miał co liczyć na tytuł, ale po cichu mógł myśleć o miejscu na podium na zakończenie sezonu. Ale jego marzenia szybko prysły na jednym z zakrętów już w pierwszej części kwalifikacji.

Mechanicy stanęli na wysokości zadania

23-letni Brytyjczyk spadł ze swojej yamahy i wylądował na bandzie z opon. Jego maszyna nie wytraciła jednak impetu na żwirowej opasce toru i przeleciała nad bandami, zatrzymując się dopiero w zaroślach.

Oglądaj Wideo: Eurosport Groźna sytuacja na torze Brands Hatch. Motocykl wyleciał poza bandę

Szczęście w nieszczęściu, w miejscu, w którym motocykl Mackenziego wypadł poza tor, nie było służb porządkowych. Kilku stewardów, którzy stali kilkadziesiąt metrów obok, pomagało potem Mackenziemu odnaleźć yamahę, która zniknęła w krzakach.

23-latek wyszedł z wypadku bez szwanku. Ze względu na stan maszyny było dla niego po kwalifikacjach, ale mechanikom zespołu McAMS Yamaha udało się doprowadzić jego motocykl do stanu używalności na pierwszy wyścig.

Startując z dalszego pola, pechowy kwalifikant wywalczył w sobotę przyzwoite 11. miejsce, tuż za swoim bratem Taylorem Mackenziem z Tyco BMW.

A very eventful day after crashing in QP. A massive thank you to @McAMSYamaha they worked their backsides off to get the bike ready for race 1 so I’ll take P11 and starting P5 for race 2 tomorrow pic.twitter.com/PIx3C20kXu — Tarran Mackenzie (@tarranmac95) October 19, 2019

W niedzielę dwa ostatnie wyścigi British Superbike Championship w sezonie. Walka o tytuł rozegra się między dwoma motocyklistami Be Wiser Ducati Scottem Reddingiem i Joshem Brookesem.

Wyniki wyścigu numer 1 na torze w Brands Hatch:

1. Josh Brookes (Be Wiser Ducati)

2. Tommy Bridewell (Oxford Racing Ducati) +2,256

3. Scott Redding (Be Wiser Ducati) +8,435

4. Christian Iddon (Tyco BMW) +9,213

5. Danny Buchan (FS-3 Racing Kawasaki) +9,582

6. Jason O'Halloran (McAMS Yamaha) +11,023

7. Peter Hickman (Smiths Racing BMW) +11,958

8. Xavi Fores (Honda Racing) +15,964

9. Andrew Irwin (Honda Racing) +16,194

10. Taylor Mackenzie (Tyco BMW) +16,305

Klasyfikacja generalna British Superbike Championship:

1. Scott Redding (Be Wiser Ducati) 661

2. Josh Brookes (Be Wiser Ducati) 642

3. Tommy Bridewell (Oxford Racing Ducati) 600

4. Danny Buchan (FS-3 Racing Kawasaki) 570

5. Tarran Mackenzie (McAMS Yamaha) 543

6. Peter Hickman (Smiths Racing BMW) 539