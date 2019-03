Najpierw jazda na jednym motocyklu, potem bokserski pojedynek na torze

Po wyjściu z zakrętu walczyli o pozycję, na całego, koło w koło. Żaden nie odpuszczał.

"Zrywamy umowę". Nacisnął rywalowi na hamulec przy szalonej prędkości Panowie pędzili... czytaj dalej » Doszło do kontaktu maszyn, przy szalonej prędkości. Martinez stracił równowagę, desperacko chronił się przed upadkiem. Chwycił za motocykl rywala, a w końcu wylądował plecami za nim, na siedzeniu. Jego maszyna jak z procy wyleciała na pobocze.

Calvo musiał się zatrzymać, inni zawodnicy wznieśli ręce, by ostrzec tych jadących za nimi, że doszło do niebezpiecznej sytuacji.



Na tym historii nie koniec.

Dwuletni zakaz

Martinez z siedzenia wstał, podszedł do Calvo i niespodziewanie wyprowadził klasyczny prawy sierpowy, po którym rywal fiknął.



Wstał szybko, jak pięściarz z desek ringu. I ruszył do ataku. Do prawdziwej bitwy nie doszło, bo wciąż byli na torze, wśród pędzących obok motocykli. Obaj musieli salwować się ucieczką, by zachować życie.



Wyścig został wstrzymany, Martinez i Calvo już go nie ukończyli.



Do tak gorszących wydarzeń doszło w lutym. Federacja Samochodowa Ameryki Łacińskiej dopiero teraz, po szczegółowej analizie i dyskusjach, poinformowała, że zawodnicy ukarani zostali tak samo - dwuletnim zakazem startów.