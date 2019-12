"Uprzedmiotowiłeś mnie". Biegacz zdyskwalifikowany za klepnięcie reporterki

Z obozu dla uchodźców na podium mistrzostw Europy. "Były rozpacz, samotność i strach" Niespełna trzy... czytaj dalej » Bridge Run, w którym do pokonania było 10 kilometrów, rozegrano w sobotę. Główną atrakcją trasy było pokonanie mostu Talmadge, dlatego właśnie tam ustawiły się kamery stacji WSAV i reporterka Alex Bozarjian.

Chwila szoku

Dziennikarka z entuzjazmem opowiadała o wyczynach biegaczy, kiedy jeden przebiegających klepnął ją w pośladki. Bozarjian udało się zachować profesjonalizm i po chwili szoku wróciła do relacji, ale sprawy nie porzuciła.

"Do mężczyzny, który dziś rano uderzył mnie w tyłek w telewizji na żywo: naruszyłeś moją nietykalność, uprzedmiotowiłeś i zawstydziłeś. Żadna kobieta nigdy nie powinna tego znosić w pracy ani nigdzie indziej!" - napisała w mediach społecznościowych, publikując wideo ze zdarzenia, które obejrzało już ponad 11 milionów osób.



To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn — Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019





Nie będzie tolerancji

Sprawę poważnie potraktował również organizator sobotnich zawodów Savannah Sports Council, który błyskawicznie zidentyfikował mężczyznę, przekazał jego dane Bozarjian oraz jej stacji i wykluczył go dożywotnio z udziału w imprezach organizowanych pod jego szyldem.

"Nie będziemy tolerować tego typu zachowań" - napisano, argumentując dyskwalifikację.



(4/4) We will not tolerate behavior like this at a Savannah Sports Council event. We have made the decision to ban this individual from registering for all Savannah Sports Council owned races. — SAV Sports Council (@SavannahSports) December 8, 2019





Upublicznili dane

Savannah Sports Council nie zdecydowało się na upublicznienie danych biegacza, ale zrobił to portal MarathonInvestigation, który zajmuje się tropieniem nieuczciwych uczestników biegów ulicznych.



Ustalenie tożsamości trudne nie było. Po weryfikacji numeru i listy startowej okazało się, że na niesmaczny żart pozwolił sobie 43-letni Tommy Callaway. Co ciekawe, do momentu zmiany ustawień na prywatne w jego profilach w mediach społecznościowych widniała informacja o zaangażowaniu w lokalne duszpasterstwo młodzieży w kościele metodystów.