"Kto by pomyślał, że jeden uścisk doprowadzi do takiego szaleństwa"

Z ogromną siłą trafił piłką w dziewczynkę, potem zaczął płakać. "Teraz mogę się tylko modlić" Szokujące sceny... czytaj dalej » Baseball to jedna z ulubionych dyscyplin sportowych Amerykanów. Rozgrywki Little League, która formalnie została zarejestrowana 1950 roku, mają nie tylko zapewnić dzieciom rozrywkę, ale też przygotowywać je do dorosłej kariery.

W Stanach Zjednoczonych głośno o zdarzeniu, do którego doszło we wtorkowym meczu Małej Ligi regionu południowo-zachodniego pomiędzy zespołami pochodzącymi z Pearland w Teksasie i Tulsy w stanie Oklahoma. Nie z powodu wyniku, a gestu fair-play.

"Po prostu świetnie sobie radzisz"

Już w pierwszej rundzie piłka po uderzeniu miotacza Texas East Kaiden Shelton wylądowała nie na kiju 12-letniego Isaiaha Jarvisa z Tulsy, a jego głowie. Choć płka trafiła go w kask, siła rzutu była na tyle duża, że odpiął się i upadł na ziemię razem z chłopcem. Wyglądało bardzo poważnie. Przerażony był sam Shelton, który natychmiast złapał się za głowę i nie dowierzał.

Gdy poszkodowany wstał, podszedł do zawodnika drużyny z Teksasu i serdecznie przytulił, pocieszając miotacza, który był wyraźnie wstrząśnięty incydentem. - Hej, po prostu świetnie sobie radzisz - miał powiedzieć



What a moment. #LLWS





Publiczności zgromadzonej na stadionie w Waco w Teksasie reakcja chłopca bardzo się spodobała i otrzymał on za nią sporą porcję braw.

- Chciałem tam podejść i upewnić się, że wszystko z nim w porządku i zapewnić go, że ze mną też wszystko dobrze - powiedział w środę Jarvis w rozmowie z telewizją CNN. Amerykańska telewizja zaprosiła na rozmowę wideo jednocześnie obu chłopców.

- Czułem, że mu zależało - powiedział Kaiden, zapytany o uścisk rywala. - Również mi na nim zależało, a to tylko pokazało, że w baseballu jest dużo sportowego ducha. Isaiah ma dobre serce, to po prostu dobry dzieciak - dodał.

Źródło: CNN.com Amerykańska telewizja porozmawiała z chłopcami

"Oklahoma dumna"

Nagranie z incydentem szybko stało się bardzo popularne w internecie. Ludzie na całym świecie chwalili sportową postawę młodego człowieka, który skończył z małym siniakiem, ale czuje się dobrze. "To był prawdziwy akt i wspaniały pokaz sportowej rywalizacji" - napisał z kolei portal CBS Sports.

Dumna z chłopca jest też koszykarska drużyna z jego regionu Oklahoma City Thunder. "Bądź jak Zay. Oklahoma jest dumna" - napisano na Twitterze zespołu NBA.



Be like Zay.

Be like Zay.

Making Oklahoma proud!





- To naprawdę szalone. Kto by pomyślał, że jeden uścisk doprowadzi do takiego szaleństwa. To tylko dowodzi, że robiąc miłe rzeczy, zostaniesz nagrodzony - stwierdził Jarvis.

- Lekcja, którą wyciągnę, jest taka, że ​​powinieneś dbać o innych ludzi - odparł Shelton.

Będzie mu kibicował

Ostatecznie mecz wynikiem 9:4 wygrała drużyna Texas East, awansując tym samym do Little League World Series, która zostanie rozegrana w dniach 17-28 sierpnia w Williamsport w Pensylwanii. Isaiah już zapowiedział, że będzie kibicował drużynie Kaidena.

- To ten sam region co my, a nasze zespoły były naprawdę dobrze ze sobą żyły, więc będziemy im kibicować przez cały czas - podsumował.