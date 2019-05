Dramat małej kibicki, Amerykanie domagają się zmian. "Są wypadki, a nie warto ryzykować"

Do dramatu doszło w środę podczas spotkania Houston Astros i Chicago Cubs. Pałkarz drugiej ekipy, Albert Almora Jr., odbił tak niefortunnie piłkę, że ta - z prędkością 140 km/h - trafiła w dziewczynkę. Czterolatka siedziała akurat w miejscu, które nie było chronione przez siatkę. Poszkodowana zaczęła przeraźliwie krzyczeć, od razu została zabrana przez ojca i trafiła do szpitala. Na stadionie zrobiło się cicho, a najbardziej poruszony był, rzecz jasna, Almora. Zawodnik długo nie potrafił się pozbierać. Mecz później wznowiono, goście z Chicago zwyciężyli 2-1.

Z ogromną siłą trafił piłką w dziewczynkę, potem zaczął płakać. "Teraz mogę się tylko modlić" Szokujące sceny... czytaj dalej » - Zaraz po uderzeniu piłki wiedziałem, że jest źle. Pierwszą osobą, na którą spojrzałem, była ona. Jeśli Bóg pozwoli, chciałbym utrzymywać kontakt z tą dziewczynką do końca życia. Jestem ojcem dwójki dzieci. Po tym, co się stało, chciałbym umieścić siatkę na całym stadionie. Ale teraz mogę się tylko modlić. Brak mi słów - wyznał załamany Almora.

Przykład z Japonii

"New York Times" pisze, że incydent zmusi w końcu władze MLB do działania w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa kibiców na stadionach.

"W ostatnich latach kluby znacznie rozszerzyły siatki, powiększając liczbę chronionych miejsc na trybunach. Mając na uwadze ostatnie wydarzenie, będziemy kontynuować nasze wysiłki w tej ważnej kwestii" - oświadczyli przedstawiciele baseballowej ligi.

CNN przypomina zaś, jak problem bezpieczeństwa rozwiązano w Japonii, gdzie baseball także cieszy się ogromną popularnością. Tam na stadionach praktycznie wszystkie miejsca są oddzielone siatką ochronną. Bardziej odważniejsi fani, którzy siedzieć za nią nie chcą, muszą założyć hełmy i rękawice.



Full video of the Almora foul ball. pic.twitter.com/UR5Ke10xDN — MLB on uSTADIUM (@uSTADIUM_MLB) 30 maja 2019

Źródło: Getty Images Almora był załamany

Połamane kości twarzy

Środowy wypadek był kolejnym w ostatnich latach na stadionie MLB. W 2017 roku na nowojorskim obiekcie Yankees poważnie ranna została dwuletnia dziewczynka. Po uderzeniu piłki doznała wielu złamań kości twarzy i krwotoku mózgu. Lekarze walczyli o jej życie. Wyszła z tego cało, choć regularnie musi badać się u neurologa i okulisty.

Świętowała rocznicę ślubu, zmarła po uderzeniu piłką. "Krwotok śródczaszkowy" Nie tak miała... czytaj dalej » Władze MLB zobowiązały się wtedy do zamontowania siatek ochronnych na wszystkich stadionach 30 drużyn występujących w rozgrywkach.

To nie zapobiegło jednak tragedii, która wydarzyła się w zeszłym roku.

Śmierć kibicki

79-letnia kobieta w trakcie starcia Los Angeles Dodgers z Sad Diego Paders dostała piłką w głowę. Nieprzytomna trafiła do szpitala, a po czterech dniach zmarła. Jak wynikało z raportu koronera z Los Angeles, zgon kobiety "nastąpił wskutek krwotoku śródczaszkowego spowodowanego uderzeniem tępym narzędziem".

Rodzina 79-latki za śmierć obwiniała organizatorów spotkania, zarzucając, że siatki ochronne przed trybunami były zawieszone zbyt nisko.

"Nie warto ryzykować"

- Uwielbiam tę grę, ale nie pozwoliłbym siedzieć mojej rodzinie na trybunach bez siatki ochronnej. Wciąż zdarzają się wypadki, a nie warto ryzykować - skwitował Green, były zawodników klubów MLB, cytowany przez CNN.

Stan zdrowia poszkodowanej dziewczynki nie jest znany. W oświadczeniu opublikowanym przez Hosuton Astros napisano jedynie, że czterolatka trafiła do szpitala. "Nie możemy w tej chwili przekazać żadnych szczegółów. Klub łączy się z rodziną myślami i w modlitwie" - dodano.