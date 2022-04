Szokujący gest młodego Rosjanina. Zareagował zespół, na tym nie koniec

Władysław Hieraszkiewicz po trzecim ślizgu podszedł do kamery i wyjął kartkę z napisem: „No war in Ukraine”. Zawodnik nawiązał do napiętej sytuacji politycznej między Rosją i Ukrainą. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Seweriuchin do Algarve na mistrzostwa Europy juniorów pojechał jako zawodnik szwedzkiego zespołu Ward Racing, ale reprezentował Włochy.

Rosjanie od czasu rozpoczęcia inwazji na Ukrainę wykluczani są z kolejnych dziedzin, także ze sportu. Jeśli występują, to bez możliwości reprezentowania Rosji, a jedynie pod neutralną flagą. Seweriuchin w Portugalii reprezentował Włochy, bo licencję tego kraju otrzymał po rosyjskiej napaści.

15-latek w niedzielę wygrał wyścig w swojej kategorii wiekowej.



NEWS The FIA is launching an 'immediate investigation' into the 'unacceptable' conduct of Artem Severiukhin. The karting driver allegedly gave a Nazi salute on the podium of the European Karting Championship round at Portimao.



The Russian is racing under an Italian licence. pic.twitter.com/NOI1zl7A8H — F1 Feeder Series (@F1FeederSeries1) April 11, 2022





Seweriuchin na podium, podczas ceremonii medalowej, gdy wybrzmiały pierwsze takty włoskiego hymnu, "pozdrowił" publiczność salutem rzymskim, rozpowszechnionym w XX wieku przez faszystowskie ugrupowania. Po wykonaniu skandalicznego i zakazanego gestu wybuchł śmiechem, którego długo nie mógł powstrzymać.

Jego zachowanie miało prawo zbulwersować, zwłaszcza w obliczu rosyjskiej napaści i informacji o kolejnych zabitych oraz masakrach dokonywanych na ludności cywilnej Ukrainy.



На чемпіонаті світу з картингу росіянин Артем Северюхін продемонстрував нацистське вітання. Вимагаємо пожиттєвої дискваліфікації.



Russian Artem Severiukhin showed a nazi salute at the World Karting Championship. We demand lifelong disqualification. @fia@fiakarting how are you? pic.twitter.com/eVH6dMnEeP — Freel (@FreelFreel) April 10, 2022





Przeprosiny z kartki

W poniedziałek nastolatek opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym przeprosił. Przeprosiny, w języku angielskim, przeczytał z karki.

- Chciałbym przeprosić każdego za to, co miało miejsce. Jestem gotowy ponieść karę - zapowiedział. Zapewnił też, że gest nie był wyrazem popierania nazizmu.

Zawodnika już ukarano. Zespół Ward Racing odciął się od Rosjanina. "Jesteśmy głęboko zawstydzeni zachowaniem kierowcy" - ogłoszono i na tym nie poprzestano. Seweriuchin otrzymał wypowiedzenie, miejsca u Szwedów dla niego już nie ma.



”I'm ready to be punished.”



Artem Severiukhin, 15, has apologised after he performed an 'unacceptable gesture' when celebrating his victory in the FIA Karting European Championship. pic.twitter.com/5IHa3cP1hV — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 12, 2022





Na tym może się nie skończyć. Sprawie przygląda się również FIA.

"Potwierdzamy, że wszczęto śledztwo w związku z niedopuszczalnym zachowaniem Artioma Seweriuchina, do którego doszło na podium zawodów w Algarve. Będziemy informować o kolejnych krokach podjętych w tej sprawie" - zapowiedziała Międzynarodowa Federacja Samochodowa.

Jeśli Seweriuchin straci licencję kartingowego kierowcy, a na to się zanosi, może pożegnać się z występami w jakimkolwiek innym zespole.