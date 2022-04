Młody Rosjanin ze skandalicznym gestem. Spadła na niego kolejna surowa kara

Władysław Hieraszkiewicz po trzecim ślizgu podszedł do kamery i wyjął kartkę z napisem: „No war in Ukraine”. Zawodnik nawiązał do napiętej sytuacji politycznej między Rosją i Ukrainą. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Andriej Rublow napisał na kamerze „No war please”, co oznacza „żadnej wojny, proszę” po awansie do finału turnieju ATP w Dubaju.

- To, co się dzieje teraz, jest straszne. Moje mecze nie są ważne. Musimy dbać o naszą planetę i siebie nawzajem – powiedział Andriej Rublow.

Ukraiński pięściarz Ołeksandr Usyk wrócił do kraju i zgłosił się na ochotnika do walki w obronie ojczyzny. - Przyjaciele, musimy zatrzymać tę wojnę. Wszyscy razem – powiedział sportowiec.

Ołeksandr Usyk wrócił do kraju, by bronić Ukrainy

Ołeksandr Usyk wrócił do kraju, by bronić Ukrainy

Zobacz, co miała do powiedzenia ukraińska tenisistka Dajana Jastremska, która uciekła z siostrą do Francji tuż po najeździe Rosji na Ukrainę.

Zobacz, co miała do powiedzenia Dajana Jastremska o dniu, w którym uciekła z siostrą z Ukrainy.

Ukraiński tenisista Ołeksandr Dołhopołow jest kolejnym sportowcem, który wrócił do kraju, by z bronią w ręku walczyć o ojczyznę. – Nie miałem pojęcia, jak się trzyma broń. Teraz czuję się z nią komfortowo – powiedział Dołhopołow.

15-letni Seweriuchin jest uważany za wielki talent. W zawodach kartingowych jeździł jako zawodnik szwedzkiego zespołu Ward Racing, ale startował pod włoską flagą. W niedzielę wygrał wyścig w swojej kategorii wiekowej podczas mistrzostw Europy juniorów w Algarve. Jego zachowanie na podium zbulwersowało jednak cały świat.

Źródło: Facebook/Ward Racing Artiom Seweriuchin poniesie konsekwencje swojego czynu

Seweriuchin ukarany

Szokujący gest młodego Rosjanina. Zareagował zespół, na tym nie koniec Artiom... czytaj dalej » Seweriuchin, słuchając włoskiego hymnu, pozdrowił publiczność, unosząc prawą rękę w ten sam sposób, jak czynią to faszyści. Po wykonaniu skandalicznego gestu zaczął się śmiać. Niewybaczalne zachowanie młodego Rosjanina zbulwersowało wszystkich obserwatorów, zwłaszcza że stało się w trakcie krwawej wojny w Ukrainie.

Po całym zdarzeniu Seweriuchin starał się przepraszać, ale na nic się to już nie zdało.

We wtorek włoski Automobile Club (ACI) cofnął licencję wyścigową Seweriuchinowi, określając jego gest jako "nie do opisania i nie do zaakceptowania".

"Seweriuchin wykazał brak szacunku nie tylko dla uniwersalnych wartości, które od zawsze inspirowały każdy sport, ale także dla człowieczeństwa, godności i współżycia obywatelskiego" - napisano w specjalnym oświadczeniu. Włosi nie wykluczyli też dalszych sankcji.

Pewne jest, że młody Rosjanin w związku z tym nie może startować w żadnych kartingowych zawodach, drzwi do innych teamów zostały dla niego szczelnie zatrzaśnięte.

Wcześniej szwedzki zespół Ward Racing wyrzucił Seweriuchina, a specjalne śledztwo w bulwersującej sprawie wszczęła Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA).