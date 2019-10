Na pionową ścianę "wbiegła" sprintem. Historyczny wynik we wspinaczce na czas

Zobacz, co powiedziała Aleksandra Mirosław po zwycięstwie we wspinaczce na czas, która otworzyła rywalizację w kombinacji.

Aries Susanti Rahayu historycznego wyczynu dokonała w rozgrywanych w chińskim Xiamen zawodach Pucharu Świata. W finale imprezy Indonezyjka pokonała poprzednią rekordzistę, reprezentantkę gospodarzy - Yi Ling Song.

Bezbłędny start

Rahayu ruszyła do boju z wielkim impetem. Zwinnie i szybko pokonywała kolejne metry. Nie popełniała błędów. Równolegle wspinała się Yi Ling Song, która jednak szybko się potknęła, co pozbawiło ją szans na zwycięstwo.

Indonezyjka na szczycie ściany osiągnęła niesamowity czas 6.995 s. Jej radość była ogromna. Poprzedni rekord Chinki z kwietnia tego roku wynosił 7.101 s.



Spider-Woman, is that you?!



Aries Susanti Rahayu broke the women’s speed climbing world record in 6.995 seconds! pic.twitter.com/zqQ0b5xZEj — BBC Sport (@BBCSport) October 22, 2019





Nie udał się start w Xiamen Polakom. Do finału zakwalifikowała się jedynie Natalia Kałucka, której udało się wywalczyć 11. miejsce.

Polskie sprinterki od lat należą do światowej czołówki. Przypomnijmy, że zdominowały one rywalizację podczas wspinaczkowych mistrzostw świata w Innsbrucku w 2018 roku. Wówczas tytuł zdobyła Aleksandra Rudzińska (obecnie nosi nazwisko Mirosław), która w finale była szybsza od Anny Brożek. Tuż za podium była Kałucka.

Z Polaków mistrzem świata w 2016 roku był Marcin Dzieński.

Powalczą na igrzyskach

Dwa lata temu Międzynarodowy Komitet Olimpijski zdecydował o włączeniu wspinaczki sportowej do programu igrzysk w 2020 roku. W Tokio rozgrywany będzie wielobój, składający się z boulderingu (rozwiązywaniu prostych problemów wspinaczkowych), prowadzenia (wspinaczki z liną) i wyścigów na czas.