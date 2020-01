ARD o tuszowaniu dopingu w Międzynarodowej Federacji Podnoszenia Ciężarów

Były trudne pytania, niejasne odpowiedzi i były też – w co niektórzy z trudem uwierzą – autografy rozdawane przez Adriana Zielińskiego na lotnisku w Warszawie. Polski sztangista, zdyskwalifikowany i wyrzucony z wioski olimpijskiej, wrócił do Polski. Do winy się nie przyznaje, a jego linia obrony brzmi: odżywki były zanieczyszczone.

12.08 | - To niemożliwe, żebym stosował tę substancję. Nie mieści mi się to w głowie - skwitował informację o przyłapaniu na dopingu Adrian Zieliński. Sztangista nie wystąpi w Rio de Janeiro, wraca do kraju.

ARD to stacja telewizyjna, która jako pierwsza zaczęła głośno mówić o dopingu w Rosji, w który zaangażowane były władze państwowe i krajowe federacje sportowe. W efekcie Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) oraz Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) nałożyły na ten kraj sankcje. Sportowcy rosyjscy podejrzewani o udział w procederze dopingowym zostali wykluczeni ze startów w igrzyskach w Rio de Janeiro 2016 i mistrzostwach świata.

Także w Tokio w 2020 roku Rosja nie będzie startowała jako ekipa narodowa, zawodnicy dopuszczeni do udziału wystąpią wyłącznie pod flagą neutralną.

"Ukrywanie przypadków dopingu"

Rosja nie odpuszcza igrzysk. "Zrobimy wszystko, aby wystartować pod naszą flagą" Rosja zamierza... czytaj dalej » W filmie przygotowanym teraz przez ARD mówi się o tym, że IWF i sam prezydent federacji Ajan przez lata prowadzili politykę mającą za zadanie ukrycie przypadków dopingu, jakie miały miejsce w tej dyscyplinie. Według raportu ARD w latach 2008-2017 spośród 453 medalistów igrzysk olimpijskich lub mistrzostw świata 204 osoby w roku wywalczenia trofeum nigdy nie były poddane testom antydopingowym.



W filmie występuje m.in. Tajka Rattikan Gulnoi, brązowa medalistka igrzysk w 2012 roku w Londynie w wadze do 58 kg, która przyznała się do stosowania jako 18-latka sterydów anabolicznych. Innym bohaterem filmu jest lekarz kadry Mołdawii w podnoszeniu ciężarów Dorin Balmus, który ujawnił kulisy manipulowania próbkami moczu, które są przekazywane inspektorom WADA.



O wszystkie nieprawidłowości, jakie miały i mają miejsce w ciężarach, szefa IWF oskarżył prezes niemieckiej federacji Christian Baumgartner. - Ajan przez dziesięciolecia tolerował negatywne zjawiska w ciężarach, w tym czasie w dyscyplinie panoszy się korupcja - uważa Baumgartner.



80-letni dziś Tamas Ajan od 1975 do 2000 był sekretarzem generalnym IWF, w 2000 roku został prezydentem federacji. W tym samym roku wybrano go na członka MKOl.

Podejrzane konta

W filmie przedstawiono także dokumenty potwierdzające istnienie w Szwajcarii dwóch kont bankowych, na które MKOl przekazał kwotę 5 mln dolarów. Kontami, które miały być w gestii IWF, zarządza wyłącznie Ajan. Jak twierdzi ARD, nie wiadomo dokładnie, na jakie cele te środki są przekazywane.



Stacja telewizyjna ARD potwierdziła, że przed emisją filmu wystąpiła do IWF z pytaniami dotyczącymi działalności federacji, ale odpowiedzi nie otrzymała.



W filmie zaznaczono, że MKOl w 2017 roku, po tym gdy ujawniono w ciężarach kilka przypadków dopingu, wystąpił o ponownie zbadanie próbek pobranych u zawodników po igrzyskach w Londynie i Rio de Janeiro. Ich wyników oficjalnie nie ujawniono, ale jak można domniemywać - zdaniem ARD - nic nie stwierdzono i podnoszenie ciężarów, dyscyplina, której byt olimpijski miał być zagrożony, znalazły się w programie Tokio 2020 i Paryż 2024.