Nie żyje fotoreporter nowojorskich drużyn. Był zakażony koronawirusem

Causi był w szpitalu North Shore University na Long Island i tam zmarł w niedzielę 12 kwietnia. W poniedziałek dziennik uhonorował jego pamięć na okładce. "Nasze oczy, nasze serce. I strata naszego miasta" – napisano.

Trzy tygodnie temu, dokładnie 22 marca, "Tony" opublikował na Instagramie tzw. selfie. Widać było, że jest mu podawany tlen.

"Nigdy nie sądziłem, że coś takiego mi się stanie. Myślałem, że jestem niezniszczalny. Wydostanę się stąd. Świat długo nie zrozumie, co to takiego" – napisał wtedy.



Urodził się w 1971 roku na Brooklynie i tam dorastał. Przed dołączeniem do "New York Post" w 1994 roku skończył Uniwersytet Pace.

W słynnym dzienniku sukcesywnie piął się w hierarchii. Został edytorem foto, a w końcu pełnoprawnym fotografem, który dostał możliwość uwieczniania na zdjęciach najważniejszych wydarzeń sportowych związanych z nowojorskimi zespołami. Causi obsługiwał ekipy Yankees, Mets, Giants, Jets, Knicks, Rangers oraz wiele innych. Był na najważniejszych galach sportów walki w Madison Square Garden.

Jednym z jego najbardziej znanych zdjęć było to, które zrobił w 2013 roku na Yankee Stadium. Wtedy sfotografował legendarnego baseballistę Mariano Riverę, który wbiegał na murawę, aby po raz ostatni wystąpić w barwach zespołu z Nowego Jorku.



- Anthony Causi był naszym kolegą, przyjacielem oraz wspaniałym dziennikarzem. Był po prostu jednym z najlepszych fotografów sportowych w Nowym Jorku. Robił zdjęcia na najważniejszych wydarzeniach przez 25 lat. Mówił spokojnie, był zabawny, ale najbardziej istotne było to, że szanowali go ci, których fotografował. Podziwiali go też ludzie, z którymi pracował – powiedział redaktor naczelny NY Post Stephen Lynch.

- Nasz dziennik i newsroom bez niego są teraz mniej kolorowe. Będzie nam go bardzo brakowało.

Zostawił żonę i dwie malutkie córki.