Wydano raport w sprawie tragicznego wypadku 22-letniego kierowcy. Nikt nie zawinił

Wyścig odwołany po śmiertelnym wypadku. "Zespół jest zdruzgotany" Drugie okrążenie... czytaj dalej » Do tragedii doszło w sobotę, 31 sierpnia 2019 roku. Wyścig Formuły 2 o Grand Prix Belgii jeszcze na dobre się nie rozpoczął, a już musiał zostać przerwany - zaledwie po dwóch okrążeniach.

Wówczas, w jednym z zakrętów, Hubert stracił kontrolę nad swoim bolidem i z prędkością 262 km/h uderzył w barierę. Impet był tak duży, że jego auto odbiło się i wróciło na tor, ustawiając się w poprzek do nadjeżdżających bolidów. Po chwili w sam środek bolidu Francuza z prędkością 218 km/h uderzył Ekwadorczyk Juan Manuel Correa, przecinając go na pół.

Czwórka zamieszanych

W piątek FIA wydała oficjalny raport dotyczący tamtego zdarzenia.

Po wnikliwej analizie całej sytuacji uznano, że w wypadek było zamieszanych czterech kierowców. Oprócz zmarłego Huberta i Correi, który odniósł poważne obrażenia, kilka sekund wcześniej panowanie nad swoimi samochodem stracił Giuliano Alesi, uderzając w bandy.

Jadący za nim Ralph Boschung i Hubert starali się wyminąć części, które odpadły z jego samochodu. Niestety doszło między nimi do kolizji. Hubert najpierw stracił przednie skrzydło, a potem stało się najgorsze.

Źródło: Getty Images Anthoine Hubert miał 22 lata

Nieszczęśliwy splot wydarzeń

Dochodzenie wykazało jednak, że żaden z kierowców nie popełnił błędu. Wszyscy prawidłowo zareagowali na sytuację na torze, a tragiczny wypadek był po prostu nieszczęśliwym splotem wydarzeń.