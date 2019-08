Tragedia w Formule 2. Zginął 22-letni kierowca z Francji

Nagłe lądowanie i rozbity samolot. Była gwiazda wyścigów na pokładzie Mały samolot... czytaj dalej » Kierowcy przejechali zaledwie dwa okrążenia po czym na torze pojawiły się czerwone flagi. Niedługo potem okazało się, że wyścig nie zostanie już wznowiony.

Francuz Anthoine Hubert (BWT Arden) dokładnie o godz. 17.07 uderzył bolidem w bandę, po czym z dużą prędkością wjechał w niego kolejny kierowca - Juan Manuel Correa (Charouz Racing System). Na nieszczęście zmarłego, rywal wpadł w środek jego samochodu. Gdyby uderzył z przodu albo z tyłu, to być może konsekwencje nie byłyby tak poważne. Cała siła skierowana była w miejsce, gdzie siedział Hubert.

Oba samochody uległy poważnym zniszczeniom, a ich części zostały porozrzucane po asfalcie.

Na torze pojawiło się siedem karetek, a obaj kierowcy natychmiast zostali przewiezieni do szpitala. Nieoficjalne źródła mówiły, że Hubert mógł stracić przytomność jeszcze za kierownicą.

Tragiczna informacja

Kilka godzin później Międzynarodowa Federacja Samochodowa (FIA) podała informację o tragicznej śmierci Huberta. "W wyniku wypadku FIA z przykrością informuje, że kierowca samochodu #19 Anthoine Hubert zmarł o godz. 18.35." – napisano.

Poinformowano także o stanie zdrowia drugiego poszkodowanego. "Kierowca samochodu #12 Juan Manuel Correa jest w stabilnym stanie i przebywa w szpitalu w Liege. Więcej informacji na temat jego stanu zdrowia zostanie podanych, gdy będą dostępne" – zapewniono.



Heartbreaking news from Spa.



Following a high-speed crash in F2, Anthoine Hubert has passed away.



Rest In Peace, Anthoine.https://t.co/IgwvDLvPzKpic.twitter.com/3QeyTtWpHl — Sky Sports F1 (@SkySportsF1) August 31, 2019

Trwa śledztwo

W całej sprawie zostało wszczęte dochodzenie. "FIA zapewnia wsparcie organizatorom i odpowiednim władzom. Zostało już wszczęte dochodzenie w sprawie zdarzenia." – możemy przeczytać na stronie FIA.

Anthoine Hubert miał 22 lata. W Formule 2 jeździł od tego sezonu. W szesnastu wyścigach wywalczył 77 punktów, miał także na swoim koncie dwa zwycięstwa. Przed rokiem trafił do akademii Renault i mówiło się o jego ewentualnych startach w Formule 1.