Anna Czerwińska nie żyje. Była wybitną polską himalaistką

"To kolejna tragedia, która uderza w Polaków"

Video: tvn24

"To kolejna tragedia, która uderza w Polaków"

10.07 | - To był jeden z bardziej doświadczonych himalaistów - mówiła o zmarłym Arturze Hajzerze himalaistka Anna Czerwińska. Dodała, że jego śmierć to "cios w całe środowisko". - To kolejna tragedia, która uderza bezpośrednio w Polaków, w cały himalaizm zimowy - stwierdziła na antenie TVN24 Czerwińska.

»