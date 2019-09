Bolesna przejażdżka Andrzeja Gołoty. "Uparty twardziel. Sześć pękniętych żeber"

Trener wiedział o wstrząśnieniu mózgu Joshuy. "To szokujące wyznanie" Rob McCracken to... czytaj dalej » W ringu bywał nie do zdarcia, wyprowadzał mocne ciosy, sam wiele ich też przyjął. Ciągłe zaciskanie zębów, walka z bólem i nieokazywanie słabości zostały mu jak widać do dziś.

Jak poinformowała Mariola Gołota, żona byłego boksera, skutki wypadku pan Andrzej odczuł bardzo boleśnie. Mimo to w ręce specjalisty oddać się nie chciał.

Zanim to zrobił - dopiero za namową pani Marioli - sporo wycierpiał.

"Uparty twardziel. Dwa tygodnie po upadku na rowerze, spania na siedząco oraz moich próśb i gróźb, by udać się na prześwietlenie, Andrzej dał się przekonać: sześć pękniętych żeber" - czytamy na Instagramie pani Gołoty.

Trzeba przyznać, że taka żona to skarb.



Wyświetl ten post na Instagramie. Uparty twardziel :( Dwa tygodnie po upadku na rowerze, spania na siedzaco oraz moich prosb i grozb by udac sie na przeswietlenie, Andrzej dal sie przekonac: szesc peknietych zeber... Post udostępniony przez Mariola Golota (@mariolagolota) Wrz 24, 2019 o 7:49 PDT





Zachowania pana Andrzeja oczywiście nie popieramy, jednak życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Do zobaczenia na rowerowych trasach.