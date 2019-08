Motocyklista wystrzelony jak z katapulty. Jego maszyna w płomieniach

Przeleciał przez kierownicę i upadł na tor. Złamania i głębokie rany u Nickiego Pedersena Niedzielny mecz... czytaj dalej » Dramatycznie rozpoczęło się niedzielne Grand Prix Wielkiej Brytanii w MotoGP na torze Silverstone. Do wypadku doszło tuż po starcie, na pierwszym zakręcie. Dovizioso wielokrotnie koziołkował, jego maszyna - już na poboczu - stanęła w płomieniach.

Dovizioso na krótko stracił pamięć

Quartararo z trudem wstał o własnych siłach. Tłumaczył potem, że kraksa był wynikiem błędu pędzącego przed nim Aleksa Rinsa. - Starałem się na niego nie wpaść. I też wpadłem w poślizg. "Dovi" przeleciał nade mną, nawet go nie widziałem - oznajmił Francuz.



O stanie Dovizioso opowiadał menedżer zespołu Davide Tardozzi. - Na krótko stracił pamięć, ale po dziesięciu, piętnstu minutach wszystko było już w porządku. Teraz jest w drodze do Coventry, gdzie przejdzie szczegółowe badania - wyjaśnił.



Już po nich dobre wiadomości przekazał Battistella. - Andrea jest poobijany, ma jednak nadzieję, że wróci na testy w Misano.



A te przeprowadzone zostaną 29 i 30 sierpnia.



Wyścigu na Silverstone nie przerwano. Triumfował Rins, który w ostatnim zakręcie wyprzedził obrońcę tytułu Marka Marqueza (Honda). Pokonał go o 0,013 s.