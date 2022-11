Anatolij Karpow w śpiączce farmakologicznej. Różne wersje na temat wypadku

Garri Kasparow: Putin potrzebuje imigrantów w Europie, bo to...

Video: TVN24 BiS

Garri Kasparow: Putin potrzebuje imigrantów w Europie, bo to...

11.03 | - Putin ma dużo pieniędzy i najsilniejsze lobby w Europie i USA. Dąży do zniszczenia Europy. Czas zacząć walczyć. Jeżeli do władzy w Europie dojdą siły polityczne takie jak UKIP czy Front Narodowy, Europy już nie będzie, a to jest marzeniem Putina - powiedział w wywiadzie dla TVN24 BIS Garri Kasparow. Rosyjski opozycjonista ostrzega, że Putin nie dokąd odejść, więc dla ratowania władzy gotów jest na wszystko.

»