Nowy pomysł na walkę z dopingiem. Kontrole z wykorzystaniem połączeń wideo

Program, któremu nadano nazwę "Believe (Uwierz - ang.) 2020", oparty jest na prostej zasadzie - zestawy testowe wysyłane są do sportowców, którzy po otrzymaniu telefonu z USADA są zobowiązani do nawiązania połączenia wideo z kontrolerem, a następnie pobrania próbki krwi lub moczu.

Te są zamykane i wysyłane do jednego z laboratoriów akredytowanych przez Światową Agencję Antydopingową (WADA). Do testów tego programu zgłosiło się kilkunastu sportowców, w tym aktualny mistrz świata w biegu na 200 metrów Noah Lyles oraz pływaczki Katie Ledecky i Lilly King.

Proces z poszanowaniem prywatności

Procedura pobierania krwi jest stosunkowo prosta. Sportowiec realizuje ją bezpośrednio przed kamerą i jest w tym czasie obserwowany przez kontrolera. Inaczej sprawa wygląda w przypadku moczu, którego pobranie wymaga uszanowania prywatności zawodnika.

W takim przypadku sportowiec najpierw prezentuje kontrolerowi swoją łazienkę w celu udowodnienia, że jest w pomieszczeniu sam. Próbkę napełnia bez filmowania, ale niezwłocznie po jej napełnieniu musi wrócić przed kamerę, by w obecności kontrolera nakleić na nią specjalną etykietę. Naklejka jest wrażliwa na temperaturę, więc próbka musi być odpowiednio ciepła.

- To pierwszy tego typu program na świecie. Uruchomiliśmy go w sytuacji, gdy z powodu dystansu społecznego i innych wytycznych zdrowotnych w czasie pandemii niemożliwe stały się osobiste kontrole i niezapowiedziane testy - poinformował dyrektor generalny USADA Travis Tygart.

Program został dobrze przyjęty przez sportowców. Katie Ledecky, która przeprowadziła swój pierwszy test w ubiegły poniedziałek, powiedziała w rozmowie z "USA Today", że to "idealny czas na jego wypróbowanie" oraz że cała procedura nie powodowała uczucia dyskomfortu.

- Czułam się bardzo dobrze na każdym etapie tego procesu - poinformowała.