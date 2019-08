Usłyszała żart, jej życie zamieniło się w piekło. "Ból sprawiał nawet dźwięk odstawianej filiżanki"

Rok temu złota medalistka z Rio wypoczywała w Kenii. Na afrykańskie wakacje wybrała się z narzeczonym. Ten, podczas jednego z pierwszych dni pobytu, postanowił opowiedzieć jej dowcip. To okazało się być początkiem jej kilkunastomiesięcznej gehenny.

- On na co dzień zupełnie nie jest zabawny. Tym razem był i tyłem głowy potężnie uderzyłam w ścianę - wspomina 34-letnia dziś zawodniczka.

W wyniku uderzenia Danson doznała traumatycznego urazu mózgu. Do pełni zdrowia nie wróciła do dziś.

- Siła była duża, ale nie oszukujmy się - nie był to wypadek samochodowy, nie spadłam z dużej wysokości. Nie miałam objawów od razu, ale czułam, że coś jest nie tak - opowiedziała niemal rok od feralnych wydarzeń.

Miesiąc w ciemnej sypialni

Dziś tamten obraz jest jakby zamglony. Jedno Alex pamięta doskonale - w nocy źle spała, co godzinę się budziła. Ale - jak mówi - jest sportowcem, zawsze gotowym do rywalizacji. Rano poszła więc pobiegać.

- Popełniłam błąd. Pomyślałem: nie mam wstrząśnienia mózgu i wygrał nawyk. Wszystko zaczęło się po powrocie do pokoju hotelowego - kontynuowała opowieść.

34-latka jeszcze kilka kolejnych dni, walcząc z bólem, spędziła w Kenii. Cierpiała, ale "prawdziwym koszmarem" określa powrót do domu. Na lotnisku siedziała, kryjąc głowę w dłoniach, nie potrafiła przestać płakać.

- Po powrocie nie było dobrze. Miałam potworne migreny, byłam niezwykle wrażliwa na światło i dźwięki. Zaszyłam się w ciemnej sypialni na miesiąc - powiedziała.

Potrzebowała opieki, pomocy choćby w dojściu do łazienki, spała po 15 godzin na dobę. O czytaniu czy oglądaniu telewizji nie było mowy. Nie ściągała okularów przeciwsłonecznych.

O uprawianiu sportu mogła zapomnieć. Jej życie zostało wywrócone do góry nogami zaledwie dwa lata po życiowym sukcesie.

"Straciła umiejętność mowy"

Drażniło ją wszystko. - Przez pierwsze tygodnie ból sprawiał mi dźwięk odstawianej filiżanki z kawą. Mam nadzieję, że mój brat mi wybaczy, że o tym mówię. On ma bardzo niski głos. Gdy się śmiał, wręcz błagałam go, żeby przestał - wspomina.

Ból był nie do zniesienia, a pojawiły się też inne objawy. Kilka tygodni od wypadku Alex "wyprosiła" lekarza, by mogła spotkać się z koleżankami z drużyny. - Poszłam na godzinę i wszystko, co pamiętam, to to, że straciłam umiejętność mowy. Po prostu nie mogłam wydusić z siebie słowa - zdradziła.

Obecnie, rok po wypadku, najpoważniejsze objawy ustąpiły, dając Danson nadzieję na powrót do wyczynowego sportu. W jej głowie zaczęła kołatać myśl o przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich. - Znów zagram w hokeja. Dla Wielkiej Brytanii? Tam myślę. Tokio? Taki jest cel - spuentowała swoją opowieść.