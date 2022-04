Mistrz olimpijski przyznał, że już nigdy nie będzie reprezentować Rosji. "Świat już nie będzie taki sam"

Władysław Hieraszkiewicz po trzecim ślizgu podszedł do kamery i wyjął kartkę z napisem: „No war in Ukraine”. Zawodnik nawiązał do napiętej sytuacji politycznej między Rosją i Ukrainą. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Andriej Rublow napisał na kamerze „No war please”, co oznacza „żadnej wojny, proszę” po awansie do finału turnieju ATP w Dubaju.

- To, co się dzieje teraz, jest straszne. Moje mecze nie są ważne. Musimy dbać o naszą planetę i siebie nawzajem – powiedział Andriej Rublow.

Ukraiński pięściarz Ołeksandr Usyk wrócił do kraju i zgłosił się na ochotnika do walki w obronie ojczyzny. - Przyjaciele, musimy zatrzymać tę wojnę. Wszyscy razem – powiedział sportowiec.

Ołeksandr Usyk wrócił do kraju, by bronić Ukrainy

Zobacz, co miała do powiedzenia ukraińska tenisistka Dajana Jastremska, która uciekła z siostrą do Francji tuż po najeździe Rosji na Ukrainę.

Ukraiński tenisista Ołeksandr Dołhopołow jest kolejnym sportowcem, który wrócił do kraju, by z bronią w ręku walczyć o ojczyznę. – Nie miałem pojęcia, jak się trzyma broń. Teraz czuję się z nią komfortowo – powiedział Dołhopołow.

Przyszły mistrz urodził się w 1988 roku w Borysowie, na terenie ówczesnego Związku Radzieckiego, a obecnie - od 1991 roku - Białorusi. Dorastał, szukając sportowych inspiracji, a te odnajdował wśród zakończonych już, bogatych karier zawodników sowieckich. Jak mówi, czasem był nawet zazdrosny, słysząc historie tych minionych sukcesów.

Czuł się związany z Rosją

- Byłem dumny ze startów pod flagą Rosji. Moja babcia jest Rosjanką, mam tam wielu krewnych. Rosja zawsze była bliska mojemu sercu, czymś silnym i wspaniałym. Nie mówię tu o polityce czy wojsku, ale o ludziach i naturalnym pięknie tego kraju. Czułem się z nim związany - przyznał w wywiadzie udzielonym BBC.

Od początku startów w rosyjskich barwach jego kariera nabrała zawrotnego tempa. Zdobył 14 medali imprez mistrzowskich, spełnił też wielkie dziecięce marzenie i został mistrzem olimpijskim w Rio de Janeiro (2016).

Źródło: Getty Images Aleksander Lesun zdobywa złoto olimpijskie w Rio de Janeiro

Lata startów sprawiły sprawiły, że funkcjonowanie kraju widział od środka. I 22 lutego bieżącego roku, na dwa dni przed początkiem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę, powiedział dość. Rosyjskich barw nie przywdzieje już nigdy więcej. Nie miał planu B, krok, który podjął, oznaczał de facto zakończenie bogatej kariery.

- Co czułem, gdy wybuchła wojna? A mogę w tym wywiadzie przeklinać? Powiedzieć, że byłem w szoku po tym, co zobaczyłem, to nic nie powiedzieć. Zrozumiałem, że świat już nigdy nie będzie taki sam - podkreślił.

Ma nadzieję, że inny pójdą jego śladem

- Wcześniej za udział w proteście antywojennym można było trafić do aresztu na 15 dni. Teraz mogą być to już trzy lata, a nawet 15 w przypadku innych form sprzeciwu - przypomniał Lesun. Sam w omawianym wywiadzie, co podkreśla BBC i co jest w pełni zrozumiałe, też starannie dobierał słowa.

Lesun w lipcu skończy 34 lata i choć jego organizm wciąż jest gotowy do startów, jego kariera jest skończona. Czuje się bezsilny i odizolowany. Wierzy jednak, że kolejni sportowcy pójdą za jego przykładem.

- Sportowcy w Rosji są narzędziem propagandy. Nikt z nich nie myśli, jaki mają wpływ na ludzi. Nikt z nich nie myśli o tym, że ich działania prowadzą do śmierci chłopców i dziewcząt, kobiet i mężczyzn, osób starszych. Przykro mi to przyznać, ale wielu z nich nie rozumie nawet, co się dzieje - stwierdził.

Jak przypomina BBC, obecna postawa rosyjskich sportowców może być pokłosiem systemu, w którym się wychowali.

Część z nich na wczesnych etapach karier przechodzi przez zamknięte ośrodki treningowe, gdzie uczy się ich wykonywania zadań bez zadawania pytań. Od najmłodszych lat rozwija się u nich głęboka zależność od innych, nawet w podejmowaniu najprostszych decyzji, a większość tamtejszych trenerów odnoszących największe sukcesy słynie z autorytarnych metod. Wszystko to sprawia, że obecnie są tak podatni na propagandę.