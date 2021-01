100 lat mistrzyni olimpijskiej. "Opiekunka nie pozwala mi robić szpagatów"

23.07 | - Sport bez kibiców to już nie jest ten sam sport. Mamy nadzieję, że igrzyska będą, podobnie jak to miało miejsce w przeszłości, najlepsze - powiedział Andrzej Kraśnicki, prezes PKOl.

Uznano ją za zmarłą, zawieziono do zakładu pogrzebowego. Pięć lat później popędziła po olimpijskie złoto W listopadzie ubiegłego roku Keleti gościła w swoim mieszkaniu dziennikarza AFP. - Czuję się dobrze, a chodzi o to, że nie powinno spoglądać się na siebie w lustrze. W ten sposób pozostaję młoda - mówiła.



Mimo podeszłego wieku - jak podkreślił rozmówca - była mistrzyni to osoba bystra i poruszająca się pewnym krokiem. - Ale moja opiekunka nie pozwala mi robić szpagatów - zaznaczyła Keleti.

"Uprawiałam sport także dlatego, aby zobaczyć świat"

Życiorys Węgierki to gotowy scenariusz filmowy. W igrzyskach debiutowała w wieku 31 lat, co jest w obecnych czasach niewiarygodne, zwłaszcza w takiej dyscyplinie sportu, jak gimnastyka. Zdobyła dziesięć medali olimpijskich - pięć złotych, trzy srebrne i dwa brązowe.



- Uprawiałam sport także dlatego, aby zobaczyć świat - mówiła AFP już w 2016 roku.



Do reprezentacji powołana została w 1939 roku. Zdobyła pierwszy tytuł mistrzyni kraju, ale szybko zakazano jej wszelkiej aktywności sportowej ze względu na żydowskie pochodzenie. Po zajęciu Węgier przez hitlerowskie Niemcy w marcu 1944 roku uniknęła deportacji do obozu zagłady, zdobywając fałszywe dokumenty i przyjmując tożsamość innej osoby, o nazwisku Piroska Juhasz.